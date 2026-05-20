Man tritt vielen der knapp 69 Millionen Französinnen und Franzosen gewiss nicht zu nahe, wenn man behauptet, dass ihnen die eigene Sprache als Mittel zur internationalen Verständigung im Zweifelsfall lieber ist als das Englische. Der Stolz auf das Französische als Kultursprache, phonetische Herausforderungen wie das englische „th“, oder der schlichte Fakt, dass das „Original mit Untertiteln“ sich in französischen Kinos eher mäßiger Beliebtheit erfreut – all das wirkt in der benachbarten „Grande Nation“ spürbar zusammen.

Gar nicht so verwunderlich also, dass sich das auch auf den musikalischen Output auswirkt. Gesungen und gerappt wird im Land des Chansons natürlich ebenfalls bevorzugt auf Französisch, einer Sprache, die in ihrer Biegsamkeit ja auch wie geschaffen für den Sprechgesang scheint. Wer es trotzdem anders macht, braucht dann wohl schon eine Biografie wie jene von Pauline Sampler, um aus den bekannten Mustern auszubrechen.

Die nämlich wurde zwar in Frankreich geboren, wuchs dann jedoch im Zuge eines berufsbedingten nomadischen Hin und Her ihrer Eltern vor allem im London der Neunzigerjahre auf. Was ihr einerseits ein ebenso exzellentes wie akzentfreies Englisch verschaffte, andererseits aber auch ein Leben zwischen den Kulturen, das einem gerade als Teenager im Hinblick auf die eigene Identität ganz schön zusetzen kann.

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Umso schöner also, dass Pauline Sampler unter ihrem Alias Frizzy P und als Teil des französischen Hip-Hop-Duos Frizzy P & Mr Cole unter anderem auch ein Ventil für diesen Identitätskonflikt gefunden hat. Mit erst butterweichem, dann zunehmend forschem Flow taucht sie etwa in einem Track wie „Garden“ zu den souligen Texturen und elegant rollenden Beats von James Cole Pablo aka Mr Cole in eine Zeit ein, die wie jede Kindheit und Jugend bis heute nachwirkt.

„I gotta speak in English / cos’ I was born in a country / but brought up in a city / where I spoke English / I shit English / I peed English / I walked left hand side like another fucking British“. In einem anderen Land geboren zu sein, um dann in einer Stadt aufzuwachsen, wo man sogar die Toilettenverrichtungen auf die englische Art absolviert, das ist natürlich gnadenlos Hip-Hop-typische Überzeichnungskunst.

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Und dennoch, wie ungewöhnlich es offenbar bis heute ist, als Französin auf Englisch zu rappen, wird spätestens klar, wenn Frizzy P den biografischen Rechtfertigungsmodus noch mal eine Spur hochschaltet. „My friends are all british / but I had to go to Paris / back to that blood and heritage / family sick / it ain’t some arrogant shit / Want you to understand / the only way to speak out / is the way I can“. Frei übersetzt also: Sorry, Leute, für mein gutes Englisch, bitte nicht als Arroganz verstehen, aber das ist nun mal die Sprache, in der ich das Rappen gelernt habe.

Dabei sind diese beiden und ihr blitzgescheit reflektierender Conscious-Rap im edel zusammengesampelten Oldschool-Hip-Hop-Gewand ja ohnehin über jeden musikalischen Zweifel erhaben. Denn welches Hip-Hop-Duo verfügt schon über eine MC, die derart staunenswert fluide zwischen Sprechgesang und Gesang wechseln kann, dass man sich mitunter fragt, ob da nicht vielleicht doch eine Zwillingsschwester im Geheimen mitwirkt? Im Ampere wird Frizzy P als britische Französin, französische Britin, irre flowbegabte Rapperin und seelenwärmende Sängerin in Personalunion, derlei Unterstellungen nun gewiss mit Leichtigkeit zu zerstreuen wissen.

Frizzy P & Mr Cole, Donnerstag, 21. Mai, 20 Uhr, Ampere, Zellstraße 4