Mit der Energie von Berufseinsteigern und der Erfahrung von Routiniers, die das Rentenalter fest im Blick haben, heizen Cypress Hill das Zenith ein. Bei den Kaliforniern erfüllt Hip-Hop endlich mal wieder einen seiner ursprünglichen Daseinszwecke.

Kritik von Linus Freymark

Alle Mittelfinger hoch! Und ja, auch die ganz hinten! B-Real und Sen Dog warten, bis jeder die Hand oben hat. Und dann lassen Cypress Hill das Zenith ein „Fuck you“ schmettern, gerichtet an „every politician in the world“. Das kann man zu pauschal pessimistisch finden. Irgendjemand muss es ja schließlich richten, und qua Amtes muss das ja ein Berufspolitiker tun. Oder aber man denkt sich: Klar, dass man als Hispanics in den USA so denkt.