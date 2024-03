Der Chor der Himmelfahrtskirche in München-Sendling versucht sich an Bachs "Markus-Passion".

Von Michael Stallknecht, München

Die Matthäus- oder die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach in der Fastenzeit, das kennt man. Warum es also nicht einmal mit der Markus-Passion desselben Komponisten versuchen, wie es nun der Chor der Himmelfahrtskirche in Sendling tat? Von der ist zwar nur das Textbuch erhalten, existieren aber bereits einige höchst unterschiedliche Aufnahmen. Wie das geht? Weil schon Bach selbst darin eigene ältere Kompositionen aufbereitete. Und sich der Rest ergänzen lässt, aus anderen Passionen und Kantaten, im Stil Bachs oder in bewusstem Kontrast dazu.