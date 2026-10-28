9. September 2016, in Deutschland erscheint ein Album, bei dem sich die Kritiker einig sind: Dieses Werk wird Deutschrap verändern. Nicht umsonst stürmen die Fans damals die Läden – wobei, die Zeiten sind ja längst vorbei, vielmehr lassen sie die Server der Streaming-Plattformen ächzen. „Palmen aus Plastik“ von Bonez MC und Raf Camora verzückt damals eine ganze Generation. „Ohne mein Team“, der wohl erfolgreichste Song dieses fast schon erschreckend erfolgreichen Albums, läuft nicht umsonst noch heute in manchen Clubs. „Zu sechst im Mercedes, weil alle Jungs müssen mit“ – die Zeile reicht, um die Leute auch nach all den Jahren noch ausflippen zu lassen. Knapp 350 Millionen Streams allein auf Spotify sprechen für sich.

Mit zehn Jahren Abstand lässt sich festhalten: Die Szenebeobachter von damals hatten recht: „Palmen aus Plastik“ hat den hiesigen Hip-Hop revolutioniert. Bonez MC, Chef der Hamburger 187 Straßenbande, und der in der Schweiz geborene und in Wien aufgewachsene Raf Camora sind die Ersten, die Trap mit Dancehall und Reggae mischen. Die Jamaika-Vibes und der raue Sound aus Hamburg, Berlin, West-Wien bringen gute Laune, ohne dass sich die harte Hip-Hop-Crew dafür schämen muss. Die Mischung funktioniert so gut, dass sich zahlreiche andere Künstler an ihr orientieren, sie kopieren und weiterentwickeln.

Und dass Bonez MC und Raf Camora aus dem Album von 2016 inzwischen eine musikalische Trilogie gemacht haben, mit der sie jetzt – zum Zehnjährigen des Trendsetters von 2016 – durch Deutschland, Österreich und die Schweiz touren. Dabei dürfte das Duo längst festgestellt haben: Die „Palmen aus Plastik“ haben auch ein Jahrzehnt nach ihrer Pflanzung noch eine Anziehungskraft, die jedes herkömmliche Wurzelgewächs in den Schatten stellt. Ein Grund dafür: der Name. Es gibt schließlich kaum eine charmantere Metapher für Oberflächlichkeit und belanglose Statussymbole als Palmenattrappen.

Die Jubiläumstour im Dezember ist fast überall ausverkauft. Und dann gab es vor Kurzem noch eine Nachricht aus Barcelona, die für Aufregung sorgte. So waren Bonez MC und Raf Camora offenbar an jener Treppe in der spanischen Metropole gesichtet worden, an der sie einst die Cover für sämtliche „Palmen aus Plastik“-Parts aufgenommen haben. Die Hintergründe? Unbekannt. Doch das Geraune und die Spekulationen zeigen, wie groß der Hype nach wie vor ist.

Für beide hat sich seit 2016 vieles verändert

Auch für die beiden Köpfe hinter dem Jahrhunderterfolg hat sich seit 2016 vieles verändert. Zwar waren beide bereits davor Szenegrößen, die eine ihrer Zunft angemessene Vergangenheit vorzuweisen hatten, in der sich auch der ein oder andere Gerichtstermin wiederfindet. So stand Raf Camora vor einem Richter, weil er sich an einem Würstelstand eine Schlägerei mit einem Mitarbeiter des Betriebs geliefert haben soll. Die Verhandlung endete mit einem Freispruch.

Musikalisch hingegen lief es bei beiden schon vor 2016 gut: Zusammen mit Gzuz, LX und Maxwell erwies Bonez MC seiner Heimatstadt einen großen musikalischen Dienst, indem er Hamburg zurück auf die Karte von Hip-Hop-Deutschland brachte. Gleiches gelang seinem Wiener Kollegen mit der österreichischen Hauptstadt, als er zunächst als Raf 3.0 die deutschen Charts aufwirbelte.

Die Bekanntheit von damals aber ist in keiner Weise mit dem Ruhm zu vergleichen, der sie seit 2016 umgibt. Das Duo, inzwischen über 40, füllt die Konzerthallen der Republik, ohne dass sie in den vergangenen Jahren ein weiteres gemeinsames Album herausgebracht haben. Und das alles wegen zehn Jahre alter Songs. Das muss man erst mal schaffen!

Bonez MC und Raf Camora, 21. Dezember, Olympiahalle, 19 Uhr