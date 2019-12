Felix Blume, so heißt der Rapper mit bürgerlichem Namen, wird Antisemitismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen.

Der selbsternannte Boss kommt nicht nach München. Das ausverkaufte Konzert des Rappers Kollegah am Samstagabend im Backstage ist abgesagt worden. "Ausschlaggebend war die absolut destruktive Haltung des Künstlers", sagt Rainer Sontheimer, der als Musiksoziologe den Club und dessen Betreiber Hans-Georg Stocker berät. Felix Blume, so heißt der Rapper mit bürgerlichem Namen, wird Antisemitismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Bei der Echo-Preisverleihung 2018 hatten er und der Musiker Farid Bang mit antisemitisch bewerteten Texten für einen Eklat gesorgt, der Preis wurde abgeschafft. Mehrere ihrer Titel stehen auf dem Index für jugendgefährdende Schriften. Deshalb forderten Kritiker - etwa das Linke Bündnis gegen Antisemitismus - schon lange vom Backstage, den umstrittenen Rapper auszuladen.

Diesen Schritt wollte Club-Betreiber Hans-Georg Stocker zunächst nicht gehen. Das erklärte Ziel war es, Künstler, Fans und Kritiker zusammenzubringen. Das habe man monatelang mit enormem Aufwand versucht, heißt es in einem Schreiben, das am Freitagmorgen auf die Website des Clubs gestellt wurde. Der neue Manager von Kollegah habe sich dafür offen gezeigt, erzählt Stocker. Dem Rapper wird vorgeworfen, mit seinen Texten die Gesellschaft zu spalten, dabei wolle er genau das Gegenteil, so habe es ihm der Manager gesagt.

Bis zuletzt wollte sich allerdings keine der drei Seiten für ein offenes Gespräch auf die Bühne stellen. Das Backstage schreibt deshalb: "Für uns war es immer Voraussetzung gegenüber dem Veranstalter und dem Künstler, dass dieses Konzert - wenn überhaupt - nur stattfinden kann, wenn bei diesem eine ehrliche, kritische Auseinandersetzung stattfindet und der Künstler sich im Vorfeld eindeutig und glaubwürdig anders darstellt. Dies hat der Künstler nicht gemacht."

Glaubwürdig anders darstellen? Dafür hätte Kollegah nach Ansicht von Musiksoziologe Sontheimer von früheren Aussagen abrücken müssen. In Interviews hat er zwar schon beteuert, kein Antisemit zu sein - in seinen Texten klingt das anders. Zusätzlich habe er sich jüngst bei Auftritten über seine Kritiker lustig gemacht, sagt Sonteimer, etwa bei einem Konzert in Köln Mitte November. Die Konsequenz sei nun die Absage.

Unklar war zunächst, wie es für die 1200 Fans mit Ticket ausgeht. Am Freitagmittag versuchte der Veranstalter noch, einen anderen Veranstaltungsort zu finden.