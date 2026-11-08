Es war ein Abend im Prinzregententheater, der im Abwechslungsreichtum und der klanglichen wie instrumentalen Vielfalt in manchem an die musikalischen Akademien zu Mozarts und Beethovens Zeiten denken ließ. Vor allem war es eine glänzende Hommage an den ARD-Wettbewerb zum Jubiläum von 75 Jahren – durch ein paar jener großartigen Musiker, die einst in ihrem Fach Preise gewonnen und genau damit den Ruhm des Wettbewerbs mit weltweiter Wirkung gemehrt haben. Sir Simon Rattle hat ihn, der neben nahezu allen Instrumenten auch Sänger und Ensembles wie das Streichquartett zum Wettkampf einlädt, sogar als eine Art „Olympischer Spiele“ der Musik bezeichnet.