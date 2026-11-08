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75 Jahre ARD-MusikwettbewerbEine ganzvolle Feier der Vielfalt

Lesezeit: 2 Min.

Der grandiose Violavirtuose Antoine Tamestit ließ ein Bratschenkonzert von Franz Anton Hoffmeister in jeder Note begeisternd funkeln.
Der grandiose Violavirtuose Antoine Tamestit ließ ein Bratschenkonzert von Franz Anton Hoffmeister in jeder Note begeisternd funkeln.
Foto: Daniel Delang

Der internationale Musikwettbewerb der ARD feierte im Prinzregententheater sein 75-jähriges Bestehen mit dem Münchener Kammerorchester und diversen Stars.

Kritik von Harald Eggebrecht

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Es war ein Abend im Prinzregententheater, der im Abwechslungsreichtum und der klanglichen wie instrumentalen Vielfalt in manchem an die musikalischen Akademien zu Mozarts und Beethovens Zeiten denken ließ. Vor allem war es eine glänzende Hommage an den ARD-Wettbewerb zum Jubiläum von 75 Jahren – durch ein paar jener großartigen Musiker, die einst in ihrem Fach Preise gewonnen und genau damit den Ruhm des Wettbewerbs mit weltweiter Wirkung gemehrt haben. Sir Simon Rattle hat ihn, der neben nahezu allen Instrumenten auch Sänger und Ensembles wie das Streichquartett zum Wettkampf einlädt, sogar als eine Art „Olympischer Spiele“ der Musik bezeichnet.

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