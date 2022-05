Die Arcis-Vocalisten mit Händels "Israel in Ägypten" in der Himmelfahrtskirche.

Von Klaus Kalchschmid , München

Mit "Saul" und "Israel in Egypt" begann 1738 Georg Friedrich Händels große Oratorien-Zeit. Bei der Uraufführung ein Flop, wird "Israel in Ägypten" heute freilich nicht trotz, sondern wegen der zahlreichen Nummern für Chor wertgeschätzt. Das war damals ein absolutes Novum und ein Experiment, das Händel so nie wiederholte. Dafür braucht es ein phänomenales Kollektiv, das allein 19 von 26 Nummern in gerade mal anderthalb Stunden der Fassung ohne den ersten Teil (den Händel schon für den Druck wegließ) nicht nur technisch stemmen, sondern mit unterschiedlichstem Ausdruck aufladen kann.

Die Arcis-Vocalisten wurden zusammen mit dem Barockorchester "L'arpa festante" unter Leitung von Thomas Gropper in der Sendlinger Himmelfahrtskirche den wunderbar abwechslungsreichen und dadurch eminent dankbaren Sätzen aufregend gerecht, die zwischen wilder, rhythmisch-metrischer Attacke, suggestivem Unisono und großen Fugen wechseln. In sieben unmittelbar aufeinander folgenden Chorsätzen werden allein die zehn biblischen Plagen aufregend musikalisiert: "blotches and blaines" (Blasen und Geschwüre), "flies and lice" (Fliegen und Läuse) oder "locusts" (Heuschrecken) und "hailstones" (Hagel); der "thick darkness" entsprechen kühn schwankende Modulationen in dichter Finsternis.

Händel zieht hier auch harmonisch alle Register seiner Kunst der musikdramatischen Schilderung, die aus seinen Oratorien oft die besseren Opern macht. Außer einem schönen Duett zweier Bässe - hier in Gestalt von Micha Matthäus und David Bösl zwei dunkel glühende, fast noch Jünglinge! - gibt es wenig für Solisten zu singen. Unter ihnen ragen der prägnante, hervorragend artikulierende, fein timbrierte Tenor Christian Rathgeber und die Sopranistin Verena Gropper hervor. Chor und Orchester überwältigten mit dynamischen Schattierungen und Strahlkraft, aber auch mit dunklen, fahlen Farben in einem Wechselbad der Gefühle, das bei den zahlreichen Zuhörern Begeisterung auslöste.