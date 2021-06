Von Harald Eggebrecht, München

Arabella Steinbacher, die mit dem Pianisten Robert Kulek im Hubertussaal von Schloss Nymphenburg auftrat am Tag des Unwetters und der Fußballniederlage in London, hat anderthalb Jahrzehnte auf der "Booth"-Stradivari von 1716 mit ihrem silbrig funkelnden Violinspiel ge- und bezaubert. Doch vor kurzem musste die "Strad" zurückgegeben werden an die Nippon Foundation. Nun also sang sie Antonín Dvořáks vier Romantischen Stücke so poetisch wie sentimentalitätsfrei voll aus auf einer Stradivari von 1718, auf der einst der große Josef Szigeti musiziert hat und die heute in Schweizer Privatbesitz ist. Für die Geheimnisse solcher Instrumente braucht es Jahre der Erforschung aller Klangmöglichkeiten.

Was sofort auffiel, war die wunderbar runde Sonorität und Wärme der tiefen Register. Doch nicht die Violine spielt, sondern die Geigerin auf ihr. So verwandelten Steinbachers Silberton und ihre überlegene Artikulationsklarheit mit Kuleks Verlässlichkeit Claude Debussys späte Violinsonate in ein schimmerndes Reich von Einfallsreichtum und klangfarbenreichster Anmut. Wie der erste Satz improvisatorisch und doch fein gewebt realisiert wurde, sich das Intermède so zart wie spielerisch erhob und das Finale feurig aufloderte - es erfüllte alle Sehnsucht nach so langer musikloser Zeit.

Danach arpeggierte sich Arabella Steinbacher geradezu mit Orgelklang in Arvo Pärts "Fratres", ein Stück, das es in vielen vom Komponisten gewollten Versionen gibt. Ruhe und Steigerung wechseln sich ab, dabei gleichsam in immer höhere gegenseitige Spannung geratend, bis die Energie dieser Varianten dieses In-sich-Kreisens erschöpft ist. Die Musiker setzten Pärts Idee einer Musik, in der der spezifische Instrumentalklang weniger eine Rolle spielt als die Musik selbst, bezwingend um. Die d-moll-Sonate von Johannes Brahms, mit großem Atem gestaltet, und eine betörend entfaltete "Meditation" als Jules Massenets Oper "Thaïs" lösten helle Begeisterung aus.