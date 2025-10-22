Zu Beginn des Konzerts greift die aus München stammende Pianistin Alice Sara Ott in der Isarphilharmonie zum Mikrofon. Wegen einer überstandenen Sehnenscheidenentzündung spiele sie mit dem Orchestre Philharmonique de Radio France nicht Beethovens Erstes Klavierkonzert; in diesem Werk gebe es Abschnitte, die noch Schmerzen hervorrufen. Ravels G-Dur-Konzert sei anatomisch geschmeidiger. Kurz geht ein Raunen durch den Saal. Aber natürlich ist es kein Beinbruch, sich ein Ravel-Konzert anzuhören.

Zuvor drei kleine Solostücke von Satie: „Gnossienne Nr. 1 und 3“, dazwischen die besonders bekannte „Gymnopedie Nr. 1“. Ott spielt sie, ohne groß abzusetzen, als zusammenhängendes Werk. Das weitgehend übereinstimmende Kompositionskonzept aus subtil pulsierender Grundierung und darüber sinnierender Melodik wird dadurch sehr deutlich. Ott will die Stücke außerdem als Hinführung zum Ravel-Konzert verstanden wissen.

Das mag für den Adagio-Mittelsatz zutreffen, der ähnlich lyrisch singt, orchestral gewärmt. Die ungemein pointierten Ecksätze aber sind gänzlich anderen Charakters. Wie gewandt Ott hier ihren Part selbst in den raschen Repetitionen oder gleich anfangs bei den plakativen Glissandi mit dem Orchester verwebt, ist schön. Und immens vergnüglich ist, wie beide Sätze ohne viel Federlesens ins Ziel sprinten. Als Zugabe dann wieder Sanftmut. „Stille Betrachtung an einem Herbstabend von Anton Bruckner“, sagt Ott. „Immerhin“, sagt ein Herr in Reihe neun.

Als nach der Pause der Flügel verschwunden ist, kann man Dirigent Jaap van Zweden bei der Arbeit zuschauen. Dadurch sieht man bei den Auszügen aus Prokofjews „Romeo und Julia“-Orchestersuiten auch, warum der Ravel zuvor so hübsch gelang. Zwedens Art zu dirigieren ist wunderbar. Lebendig formend, zugleich metrisch dem Orchester detaillierte Orientierung gebend. Klingt selbstverständlich, ist in dieser unaufdringlichen Perfektion aber bemerkenswert. Die Darbietung ist dadurch von einer Präzision, die selbst für ein Orchester dieses Niveaus nicht alltäglich ist.