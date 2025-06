Bariton Konstantin Krimmel ist der junge Star im Ensemble der Bayerischen Staatsoper. Was die Zeit bei den Gebirgsjägern mit seiner Blitzkarriere zu tun hat und wie es sich anfühlt, nun die Titelrolle in der Eröffnungspremiere der Opernfestspiele zu singen.

Von Paul Schäufele

Auch heute muss er sich noch kneifen. Unwirklich erscheint es ihm, dass er hier auf der Bühne stehen darf. Aber es ist so. Konstantin Krimmel bereitet sich darauf vor, die Titelrolle von Mozarts „Don Giovanni“ zu singen. Die Titelrolle in der Eröffnungspremiere der Münchner Opernfestspiele. Von außen betrachtet, wirkt die Karriere des 32-jährigen Baritons wie eine Schussfahrt in die Königsklasse. Denn mit ihm hat die Bayerische Staatsoper endlich wieder einen Ensemblestar, der seine wachsende Fan-Schar in die Oper strömen lässt. Doch Konstantin Krimmels Weg hätte auch anders verlaufen können.