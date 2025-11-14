Pünktlich zu Beginn der Feier verziehen sich die Regenwolken. Live-Musik, kühle Getränke, ein Kinderprogramm: Der Verein der studentischen Selbstverwaltung im Wohnheim an der Agnesstraße hat sich alle Mühe gegeben, um wie in jedem Jahr ein Herbstfest zu organisieren. Nur dass das Fest in diesem Jahr auf der Straße stattfindet und nicht auf Flächen des Wohnheims. Die Nutzung jeglicher Ressourcen des Wohnheims hatte das Studierendenwerk München Oberbayern (Stuwerk) dem Verein in diesem Jahr verboten. Nicht eine einzige Steckdose des Wohnheims darf verwendet werden, es drohen mietrechtliche Konsequenzen, schreibt das Stuwerk in einer Mail. Die Studierenden hält das nicht ab. Hunderte Meter geliehener Kabel verlegen sie, um die Feier dennoch zu ermöglichen. Den Strom spenden an diesem Tag private Anwohner.