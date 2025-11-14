Pünktlich zu Beginn der Feier verziehen sich die Regenwolken. Live-Musik, kühle Getränke, ein Kinderprogramm: Der Verein der studentischen Selbstverwaltung im Wohnheim an der Agnesstraße hat sich alle Mühe gegeben, um wie in jedem Jahr ein Herbstfest zu organisieren. Nur dass das Fest in diesem Jahr auf der Straße stattfindet und nicht auf Flächen des Wohnheims. Die Nutzung jeglicher Ressourcen des Wohnheims hatte das Studierendenwerk München Oberbayern (Stuwerk) dem Verein in diesem Jahr verboten. Nicht eine einzige Steckdose des Wohnheims darf verwendet werden, es drohen mietrechtliche Konsequenzen, schreibt das Stuwerk in einer Mail. Die Studierenden hält das nicht ab. Hunderte Meter geliehener Kabel verlegen sie, um die Feier dennoch zu ermöglichen. Den Strom spenden an diesem Tag private Anwohner.
Studieren in München„Nur wenn das Soziale stimmt, kann man auch das Studium erfolgreich meistern“
Lesezeit: 5 Min.
Zwischen dem Studierendenwerk und den studentischen Selbstverwaltungen in Münchens Wohnheimen rumort es. Es geht um Selbstbestimmung, um Geld für Ehrenämter – und fragwürdige Gäste in internen Whatsapp-Gruppen.
Von Katharina Haase
Lange Wartezeiten für Aufenthaltsberechtigungen:„Uns tut das wirklich für die Studierenden wahnsinnig leid“
Bis zu neun Monate müssen ausländische Studierende in München auf ihre Aufenthaltsberechtigung warten. Hanna Sammüller, Chefin des Kreisverwaltungsreferats, erklärt, woran das liegt und warum es eigentlich ein erfreuliches Problem ist.
Lesen Sie mehr zum Thema