Jedes Jahr stellt die Münchner Meisterschule für das Konditorenhandwerk gemeinsam mit der bayerischen Konditoren-Innung eine Vielzahl von Torten vor. Im Rahmen einer Tombola werden diese Kreationen verlost und der Gesamterlös unter anderem zu Gunsten der SZ Gute Werke gespendet. Die angehenden Meisterkonditoren haben sich in acht Teams aufgeteilt und überlegt, welche Torten sie backen und wie sie diese gestalten wollen. Fünf Gespräche am Rande über die Frage, welche Gründe es gibt, sich für diesen Beruf zu entscheiden. Dabei haben die Protagonisten auch den einen oder anderen Tipp für das Gelingen einer guten Torte.

Bei Familienfeiern bringt Sandra Haberer natürlich immer Kuchen oder Torte mit. (Foto: Robert Haas)

Sandra Haberer, 22 Jahre

Sandra Haberer hat schon immer gerne gebacken, den Beruf der Konditorin wollte sie trotzdem nicht immer ergreifen. Die Vorstellung von schlechter Bezahlung und anstrengenden Arbeitszeiten setzten sich auch bei ihr im Kopf fest. Letztendlich entschied sie sich dennoch dafür, ihre Ausbildung zur Konditorin und nun auch zur Meisterin zu wagen. Und daran hat sie auch Gefallen gefunden. Sie sagt: „Der Beruf macht mir jeden Tag Spaß, es ist vielfältig und es gibt täglich neue Herausforderungen.“ Sie wisse, dass die Arbeitszeiten für manche wirklich herausfordernd sind, sie habe damit aber kein Problem. Schließlich gewöhne man sich schnell daran. Sie beherrscht alle möglichen Grundrezepte und obwohl sie von der Schule zu Beginn ein Rezeptheft bekam, müssten manche Sachen einfach auswendig sitzen. Eine Nachspeise gebe es allerdings, bei deren Zubereitung sich die 22-Jährige noch nicht so richtig fit fühle: Macarons. Backen sei aber immer eine Übungssache. Das sollten auch Hobbybäcker berücksichtigen. „Beim Backen sollte man mehr Zeit einplanen, als man eigentlich denkt. Und vor allem: dem Rezept ganz genau folgen.“ Bei Familienfeiern oder Treffen mit Freunden bringe natürlich sie immer den Kuchen oder die Torte mit. Zwar verlange das niemand aus ihrem Umfeld von ihr, aber sie mache es gerne. „Das ist sowieso immer das beste Geschenk“, sagt Sandra Haberer.

Bei frischen warmen Krapfen kann Marie Fehse nie widerstehen. (Foto: Robert Haas/Robert Haas)

Marie Fehse, 24 Jahre

„Manchmal sind es die einfachen Dinge wie ein Obst-Streuselkuchen“, sagt Marie Fehse. Einen solchen Kuchen könne man zu jedem Anlass mitbringen. Jeder möge diese Nachspeise und er komme bei jeder Altersgruppe gut an. Außerdem könne bei der Zubereitung wenig schieflaufen. Die Schüler der Städtischen Meisterschule betreiben zudem auch einen Instagram-Account. „Da gibt's Tipps fürs Backen.“ Von denen sie auch jede Menge bekommen hat. „Wenn ich mir Torten von früher ansehe, frage ich mich manchmal, was ich da denn gemacht habe.“ Auch eine Eigenschaft, die sie an diesem Job mag: In diesem Beruf entwickle man sich immer weiter, auch im höheren Alter. Und man gewöhnt sich an den Anblick der gehaltvollen Süßkreationen, kann sich beim Eigenbedarf zügeln. Zwei Desserts allerdings, bei denen kann Fehse nie widerstehen. Warme Streusel und noch warme Krapfen. Und was ist mit den Nachwuchsproblemen in dem Beruf? Kann sie nicht verstehen. Er sei doch sehr abwechslungsreich. Und man könne seine Kreativität ausleben.

Auf Plunder- oder Blätterteig könnte Hedwig Höllerer verzichten, auf Sahne nicht. (Foto: Robert Haas)

Hedwig Höllerer, 30 Jahre

Für Hedwig Höllerer ist klar: Bedarf an Kuchen, Torten und anderen Süßspeisen ist immer da. Konditor ist also ein Beruf mit Zukunft. Damit es auch dem Laien gelingt, was der Profi beruflich kann, zu Hause vielleicht ein etwas anspruchsvolleres Dessert herzustellen, rät die Meisterschülerin vor allem zu einem: Immer die Ruhe- und Kühlzeiten exakt einhalten. Es sei fast immer entscheidend, dass die Torte die genau richtige Temperatur erreicht, bevor weiter an ihr gearbeitet werden kann. Selbst dieses Berufsleben ist nicht nur süß. Höllerer zum Beispiel hat eher eine Abneigung gegen Plunder- und Blätterteig. Diese Varianten gibt es natürlich längst auch in veganer Form. Vegane Ersatzprodukte fürs Backen sind demnach ein fester Bestandteil der Ausbildung. „Ich persönlich finde es spannend, einige Sachen vegan herzustellen“, sagt die 30-Jährige. Darauf spezialisieren wolle sie sich aber nicht. Dafür mag sie selbst „echte“ Sahne zu gerne.

Wenn beim Backen etwas schiefläuft, hat Benjamin Fuchs einen Tipp: fünf Minuten Abstand zum Kuchen gewinnen. Und dann retten, was geht. (Foto: Robert Haas)

Benjamin Fuchs, 28 Jahre

Im aktuellen Ausbildungsjahr der Meisterschule gibt es insgesamt 24 Schülerinnen und Schüler - davon sind nur drei Männer. Einer von ihnen ist Benjamin Fuchs. Bevor er sich für den Beruf des Konditors entschieden hat, habe er eine Ausbildung zum Koch gemacht. Warum dann der Wechsel? „Selbst als Konditor-Geselle ist man viel freier und darf Entscheidungen treffen“, erklärt er. Das sei in der Küche ganz anders gewesen. Dort habe man unter dem Küchenchef gestanden und stringent nach Rezept gekocht. Platz für die eigene Kreativität sei dort kaum gewesen. „Meine Mitschüler sind allerdings viel kreativer als ich“, sagt er. Ihm liege das effiziente Arbeiten dafür mehr - genau das wolle er auch. Seine Gruppe habe sich anlässlich der Tortengala für einen Baumkuchen entschieden, „mit dem passenden Design“. Optisch soll ihre Torte an einen Baumstamm erinnern. Für seine Ausbildung übe er verschiedene Rezepte und Techniken auch bei sich zu Hause. Dort laufe ab und an mal etwas schief. Dann gilt wie so oft auch in anderen Bereichen: Ruhe bewahren. Er lässt den Kuchen dann einfach mal für fünf Minuten stehen, gewinnt Abstand und versucht es dann weiter. Durch Anleitungen in YouTube-Videos habe er außerdem viel dazugelernt. „Auf YouTube findet man eigentlich für jeden Schritt eine Erklärung“, sagt Benjamin Fuchs.

Wer bei einer Feier für die Nachspeise verantwortlich ist, dem empfiehlt Ruth Weichhart Käse-Sahne-Torte mit Erdbeeren. Macht wenig Aufwand und mächtig Eindruck. (Foto: Robert Haas)

Ruth Weichhart, 24 Jahre

Ruth Weichhart ernährt sich vegetarisch. „In vielen Produkten ist Gelatine enthalten, das stört mich“, sagt sie. Aus diesem Grund probiere sie immer wieder pflanzliche Alternativen aus. Gerade bei Bindemitteln sei es bislang schwierig, ein gutes veganes Ersatzprodukt zu finden. Man dürfe in den meisten Fällen nicht davon ausgehen, dass man die gleiche Konsistenz bekomme, wenn man ein pflanzliches Produkt nutze. Ebenso wie ihre Mitschülerin Sandra Haberer hat auch sie schon als Kind gerne gebacken und für ihre Kreationen Komplimente erhalten. Das motivierte sie zusätzlich. Ihr Tipp, um bei einer Feier mit dem mitgebrachten Dessert zu überzeugen, ist eine Käse-Sahne-Torte. Wenn man sie noch mit Erdbeeren dekoriere, wirke sie schnell viel aufwendiger, als sie eigentlich ist. Sie hat für sich eine elegante Ausrede für das Verspeisen von Süßem gefunden: „Desserts zu essen, ist immer auch Recherche.“ Und sie recherchiert gerne. Es ist ein weites Feld, das sie zu erkunden hat, von Pralinen über kleine Mousse-Törtchen zu klassischen Torten. „Es ist ein körperlich anstrengender Beruf“, sagt sie. Dennoch gehe sie häufig am Ende des Tages von der Arbeit nach Hause und denke, sie habe den ganzen Tag nur mit Schokolade gespielt.