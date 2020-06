Während allerorts nun über Öffnungsmöglichkeiten gesprochen wird, herrscht bei Chorgesängen weiterhin ein großes Infektionsrisiko. Umso schöner ist es, dass es dem Via Nova Chor und seiner Leiterin Kerstin Behnke nun gelungen ist, einen Kompositionspreis zu schaffen. In der Zeit, in der der Chor nicht proben kann, soll vier Mal für diesen auf Neue Musik spezialisierten Chor komponiert werden.

Unter dem Namen "Seid uns nicht fern" richtet sich die Ausschreibung an bayerische Komponistinnen und Komponisten. Vier Gedichte stehen zur Vertonung zur Auswahl, die Stücke sollen maximal vier Minuten lang werden und werden vom Chor uraufgeführt, sobald das wieder möglich ist. Bewerben kann man sich mit einem bereits vorliegenden eigenen Chorwerk. Ein Kompositionsauftrag wird mit je 600 Euro honoriert. Bewerbungen können bis Mittwoch, 10. Juni, an komponistenpreis@via-nova-chor.de gerichtet werden. Weitere Informationen gibt es unter www.via-nova-chor.de.