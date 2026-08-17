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Tipps für erfolgreiches Verhandeln„Argumente werden überschätzt“

Lesezeit: 10 Min.

Jack Nasher ist bekannt geworden mit seinem Buch über das Entlarven von Lügen, heute beschäftigt er sich mit Methoden für erfolgreiches Verhandeln.
Jack Nasher ist bekannt geworden mit seinem Buch über das Entlarven von Lügen, heute beschäftigt er sich mit Methoden für erfolgreiches Verhandeln. Catherina Hess

Experte Jack Nasher über die Fragen, warum Frauen eigentlich besser verhandeln könnten als Männer und wieso manchmal ein Gummihuhn auf dem Tisch über den Erfolg des Gesprächs entscheidet.

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Es gibt Menschen, die betreten einen Raum und verhandeln schon, bevor sie etwas gesagt haben. Haltung, Blick, Kleidung, Stimme, Timing – alles sendet Signale. Bei Jack Nasher wirkt nichts zufällig. Beim Treffen in seinem Büro in der Münchner Maximilianstraße macht er einen gepflegten Eindruck, er ist kontrolliert, elegant im Auftreten, dabei schneller und humorvoller, als es seine streng geschnittenen Expertenvideos vermuten lassen. Nasher beschäftigt sich seit Jahren mit Wirkung, Kompetenz und Verhandlungsmacht. Bekannt wurde er früh mit seinem Buch über das Entlarven von Lügen. Damals, erzählt er, sei er plötzlich „der Lügenpapst“ gewesen, eingeladen in große Fernsehsendungen, von Stern TV bis TV total. Stefan Raab, der damalige Moderator von TV total, habe ihn dort den „schönsten Mann der Welt“ genannt. Nasher sollte prüfen, ob das eine Lüge war. Seine Antwort damals: Er habe keine Anzeichen dafür erkannt.

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