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TechnikWenn die KI als Konkurrenz zu Hause einzieht

Lesezeit: 2 Min.

Früher gab es nur Sprachassistenten wie Alexa, heute hilft die KI – oder versucht es zumindest (Symbolbild).
Früher gab es nur Sprachassistenten wie Alexa, heute hilft die KI – oder versucht es zumindest (Symbolbild). Philip Dulian/dpa

Ob in der Münchner Stadtpolitik oder zu Hause: Missverständnisse lassen sich kaum vermeiden. Ob neue Technik hilft?

Glosse von Christiane Lutz

SZ bei Google bevorzugen

Kommunikation gehört zu den schwierigsten Dingen im Leben. Ich würde Ihnen gern was anderes sagen, aber leider habe ich recht. Jeden Versuch der Menschheit, irgendetwas dagegen anzuerfinden, muss man als langfristig gescheitert betrachten. Als es vor Jahrtausenden nur mündliche Kommunikation gab, ging das schon los; man mag sich kaum vorstellen, was unterwegs alles verloren ging und was falsch weitergegeben wurde.

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