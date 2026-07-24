Kommunikation gehört zu den schwierigsten Dingen im Leben. Ich würde Ihnen gern was anderes sagen, aber leider habe ich recht. Jeden Versuch der Menschheit, irgendetwas dagegen anzuerfinden, muss man als langfristig gescheitert betrachten. Als es vor Jahrtausenden nur mündliche Kommunikation gab, ging das schon los; man mag sich kaum vorstellen, was unterwegs alles verloren ging und was falsch weitergegeben wurde.