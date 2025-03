Nach der Wahl ist vor der Wahl: Dem kurzen Winterwahlkampf um die Besetzung des Bundestags folgt nun in München ein langer Ganzjahreswahlkampf um die Zusammensetzung des nächsten Stadtrats. Darüber wird zwar erst am 8. März 2026 abgestimmt, in etwas mehr als einem Jahr also. Trotzdem: „Wir fangen quasi morgen mit dem Wahlkampf an“, verkündete am Samstag Tim Scharf, der Co-Vorsitzende des Münchner Kreisverbands von Volt. Die Partei stellte an diesem Tag im Neuhauser Kulturzentrum Trafo bereits ihre Kandidatenliste für den Stadtrat auf, mitsamt einem Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters: Felix Sproll, 32, selbständiger Finanzberater und aktuell einziger Volt-Vertreter im Stadtrat.

Bei der Wahl des OB-Kandidaten seiner Partei bekam Sproll 57 der 61 abgegebenen Stimmen. „Auch wenn es nicht garantiert ist, dass ich Oberbürgermeister werde, bin ich überzeugt, dass wir eine eigene Fraktion bilden können“, sagte er nach seiner Kür. Damit formulierte er auch schon ein Wahlziel seiner Partei: Für eine eigene Fraktion im 80-köpfigen Münchner Stadtrat sind vier Mitglieder notwendig. 2020 reichte es für Volt mit 1,8 Prozent der Stimmen zu einem Sitz – für die erst im März 2017 gegründete Partei immerhin ein Achtungserfolg.

Nun will Volt mehr. Ziel sei auch, so erklärte Sproll weiter, Regierungsverantwortung zu übernehmen und die Stadt mitzugestalten. Abgesehen von den Parteien an den Rändern des politischen Spektrums habe Volt jedenfalls Anknüpfungspunkte zu allen anderen: bei der Stärkung der Wirtschaft zur CSU, in Sachen Verkehrswende zu den Grünen, beim Thema Wohnen zur SPD, bei der Digitalisierung zur FDP. „Wir können mit allen reden. Von vornherein eine Koalition auszuschließen, wie es gerade auf Bundesebene geschehen ist, finde ich falsch“, sagte Alexandra Lang, Spitzenkandidatin von Volt Bayern bei der Bundestagswahl und jetzt Bewerberin um ein Mandat auf kommunaler Ebene.

Den Optimismus, in einem Jahr auf vier oder sogar mehr Sitze zu kommen, schöpfen sie bei Volt aus verschiedenen Parametern, unter anderem dem Ergebnis der Europawahl 2024: Da bekam die paneuropäisch ausgerichtete Partei in München beachtliche 5,8 Prozent der Stimmen. „Bei Wahlen ohne Fünf-Prozent-Hürde tun wir uns leichter“, da werde nicht so taktisch abgestimmt, erklärte Sproll. Zudem habe sich im Vergleich zur Aufstellungsversammlung vor der letzten Kommunalwahl die Mitgliederzahl in München vervierfacht, von 110 auf aktuell 463. „Das prozentuale Wachstum stimmt“, sagte Sproll launig.

Volt ist zwar die erste Partei, die eine komplette Kandidatenliste für die Stadtratswahl 2026 zusammengestellt hat, aber Felix Sproll ist nicht der erste OB-Kandidat, der von hiesigen Partei-Verbänden präsentiert worden ist. Die Nummer eins war Clemens Baumgärtner, der bereits im Juli 2024 von der CSU ins Rennen geschickt wurde. Der 48-Jährige ist am Wochenende aus dem Amt des städtischen Wirtschaftsreferenten ausgeschieden; er muss also ohne Amt und Würden um die Gunst der Wähler kämpfen und sich als eine Art freier Radikaler immer wieder in Erinnerung bringen.

SZ Plus Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner : „Er kennt kein Unentschieden. Er gewinnt oder er verliert 3:0“ Mit Clemens Baumgärtner tritt der letzte CSU-Politiker in Münchens Stadtregierung ab. Der Wirtschaftsreferent und Wiesnchef half, die IAA zu holen, und steckte hinter den Mega-Konzerten in der Messe. Seine Arbeit war nicht immer unumstritten – und nun will er Oberbürgermeister werden. Von Heiner Effern

Kurz vor Weihnachten folgten dann die Grünen, die den Zweiten Bürgermeister Dominik Krause als Herausforderer des Amtsinhabers Dieter Reiter (SPD) nominierten. Der 34 Jahre alte Krause kann sich den Wählerinnen und Wählern also aus dem Amt heraus empfehlen. Das könnte auch Reiter. Der 66-Jährige hat seinen Willen zum Weitermachen bereits mehrmals kundgetan, ist von der SPD formal aber noch nicht bestätigt worden. Mit der Aufstellung ihrer Kandidaten für die Kommunalwahl will sich die Partei Zeit lassen bis zum Herbst.

Man darf gespannt sein, wie es bis dahin mit der Fraktionsgemeinschaft von SPD und Volt im Stadtrat weitergeht. Felix Sproll hatte sich nach seinem Einzug ins Rathaus den Reihen der Sozialdemokraten angeschlossen. Die Kolleginnen und Kollegen hat er bereits im November über seine Absichten und Ambitionen informiert. Es sei alles abgesprochen, gebe derzeit keine Probleme, versicherte Sproll am Samstag. Er vermutet aber auch: „Spätestens ab Sommer wird alles sehr wahlkampflastig werden im Stadtrat, dann wird man weitersehen.“

Ähnlich vorsichtig klingt auch Anne Hübner, die Sprecherin von SPD/Volt. Ob die Fraktionsgemeinschaft nach Sprolls Nominierung zum OB-Kandidaten bestehen bleibe, sei „noch offen“, ließ sie verlauten: „Einige Genossen haben wenig Lust, künftig jede interne Diskussion unter Beisein einer konkurrierenden Partei und ihres Spitzenkandidaten zu führen.“

Felix Sproll wurde am Samstag nicht nur als OB-Kandidat nominiert, sondern erhielt auch den Spitzenplatz auf der Stadtratsliste von Volt. Unter einem Dutzend Bewerber und Konkurrentinnen setzte er sich gleich im ersten Wahlgang durch: 44 von 59 Stimmen entfielen auf ihn, rund 75 Prozent. Aus paritätischen Gründen wurde Platz zwei der Volt-Liste dann mit einer Frau besetzt. Dabei gewann die Co-Vorsitzende des Kreisverbands Carina Bachner die Stichwahl gegen Alexandra Lang knapp mit 31 von 57 gültigen Stimmen.