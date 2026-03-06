Um die Dramatik und Brisanz einer Wahl zu erhöhen, sprechen Politikerinnen und Politiker gerne von einer Richtungswahl. Also einer Abstimmung darüber, ob ein Staat, ein Bundesland oder auch eine Stadt auf dem Weg in die Zukunft weiterfährt wie bisher, entscheidend abbiegt oder sogar einen U-Turn hinlegt und wieder in die Gegenrichtung startet.