Zum Hauptinhalt springen

Kommunalwahl am SonntagWie geht’s weiter, München?

Lesezeit: 7 Min.

Wie regiert man eine Stadt, die Ende 2029 etwa 13 Milliarden Euro Schulden haben wird? Auch diese Frage stellt sich.
Wie regiert man eine Stadt, die Ende 2029 etwa 13 Milliarden Euro Schulden haben wird? Auch diese Frage stellt sich. Rolf Poss/Imago

SPD und Grüne hatten im Rathaus lange das Sagen. Zusammen haben die beiden Parteien die Stadt geprägt. München – das war ein sozial-ökologisches Projekt. Und jetzt?

Essay von Heiner Effern und Anna Hoben

Um die Dramatik und Brisanz einer Wahl zu erhöhen, sprechen Politikerinnen und Politiker gerne von einer Richtungswahl. Also einer Abstimmung darüber, ob ein Staat, ein Bundesland oder auch eine Stadt auf dem Weg in die Zukunft weiterfährt wie bisher, entscheidend abbiegt oder sogar einen U-Turn hinlegt und wieder in die Gegenrichtung startet.

Zur SZ-Startseite

Bilanz vor der Wahl
:81 Versprechen für München – was hat Grün-Rot wirklich geschafft?

Sechs Jahre lang hat die SZ überprüft, was aus dem Koalitionsvertrag eingelöst wurde – von Wohnen, über Radfahren bis Kitas. Die große Bilanz im interaktiven München-Tracker.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite