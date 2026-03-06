Um die Dramatik und Brisanz einer Wahl zu erhöhen, sprechen Politikerinnen und Politiker gerne von einer Richtungswahl. Also einer Abstimmung darüber, ob ein Staat, ein Bundesland oder auch eine Stadt auf dem Weg in die Zukunft weiterfährt wie bisher, entscheidend abbiegt oder sogar einen U-Turn hinlegt und wieder in die Gegenrichtung startet.
Kommunalwahl am SonntagWie geht’s weiter, München?
Lesezeit: 7 Min.
SPD und Grüne hatten im Rathaus lange das Sagen. Zusammen haben die beiden Parteien die Stadt geprägt. München – das war ein sozial-ökologisches Projekt. Und jetzt?
Essay von Heiner Effern und Anna Hoben
Bilanz vor der Wahl:81 Versprechen für München – was hat Grün-Rot wirklich geschafft?
Sechs Jahre lang hat die SZ überprüft, was aus dem Koalitionsvertrag eingelöst wurde – von Wohnen, über Radfahren bis Kitas. Die große Bilanz im interaktiven München-Tracker.
