Eine Ärztin hat es leichter, ein Unternehmensberater eher nicht: Über den Wahlerfolg einer Kandidatin, eines Kandidaten entscheidet auf kommunaler Ebene auch der Beruf. Das Wahlrecht erlaubt es den Wählern, bestimmten Kandidaten mehr als nur eine Stimme zu geben, zulasten anderer Kandidaten. In München kann ein Politiker auf diese Weise bis zu drei Stimmen sammeln. Bei diesem „Häufeln“ – dem sogenannten Kumulieren – kommt es allerdings stark auf den Job der Kandidaten an, sagt der Verhaltensökonom Mario Mechtel von der Leuphana-Universität im niedersächsischen Lüneburg, der den Effekt in Baden-Württemberg untersucht hat.