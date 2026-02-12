Zum Hauptinhalt springen

Studie zur KommunalwahlSo sehr beeinflussen die Berufsangaben auf Stimmzetteln die Wähler

Lesezeit: 5 Min.

Bei Kommunalwahlen ist auch die kleinste Information über Kandidatinnen und Kandidaten wichtig für die Wahlentscheidung.
Bei Kommunalwahlen ist auch die kleinste Information über Kandidatinnen und Kandidaten wichtig für die Wahlentscheidung. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Die Kandidaten für den Stadtrat dürfen auf den Listen ihre Tätigkeiten angeben. Was dort steht, wirkt sich entscheidend auf ihre Chancen aus. Welche Berufe profitieren – und schneiden Männer oder Frauen besser ab?

Interview von Max Fluder

Eine Ärztin hat es leichter, ein Unternehmensberater eher nicht: Über den Wahlerfolg einer Kandidatin, eines Kandidaten entscheidet auf kommunaler Ebene auch der Beruf. Das Wahlrecht erlaubt es den Wählern, bestimmten Kandidaten mehr als nur eine Stimme zu geben, zulasten anderer Kandidaten. In München kann ein Politiker auf diese Weise bis zu drei Stimmen sammeln. Bei diesem „Häufeln“ – dem sogenannten Kumulieren – kommt es allerdings stark auf den Job der Kandidaten an, sagt der Verhaltensökonom Mario Mechtel von der Leuphana-Universität im niedersächsischen Lüneburg, der den Effekt in Baden-Württemberg untersucht hat.

