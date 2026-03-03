Am Ende reicht das Geld nicht. Weder die Ganztagsbetreuung noch die Digitalisierung der Schulen kann beschlossen werden, ausgerechnet von Schülerinnen und Schülern, die für einen Tag in die Rolle von Stadträten geschlüpft sind. In einem Planspiel zur Kommunalpolitik haben sie an ihrer Realschule in Obermenzing über den U-Bahn-Ausbau und Whiteboards verhandelt und Kompromisse gesucht.