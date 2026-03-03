Am Ende reicht das Geld nicht. Weder die Ganztagsbetreuung noch die Digitalisierung der Schulen kann beschlossen werden, ausgerechnet von Schülerinnen und Schülern, die für einen Tag in die Rolle von Stadträten geschlüpft sind. In einem Planspiel zur Kommunalpolitik haben sie an ihrer Realschule in Obermenzing über den U-Bahn-Ausbau und Whiteboards verhandelt und Kompromisse gesucht.
KommunalwahlFür Bildungspolitik fehlt leider das Geld: Wenn Münchner Schüler Politik machen
Was würden sie als Oberbürgermeister umsetzen, wie als Stadträte entscheiden? Kurz vor der Wahl stoßen Jugendliche bei politischen Planspielen an Grenzen. Und eine gescheiterte Podiumsdiskussion führt sie zur Frage, wie demokratisch eigentlich Schule ist.
