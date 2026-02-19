Was er am ersten Tag seiner Amtszeit als Oberbürgermeister tun wolle? Dass die Frage auf einer unrealistischen Annahme basiert, lässt sich Stefan Jagel nicht anmerken. Eine Stabsstelle wolle er einrichten, antwortet er, Stabsstelle Miete im OB-Büro. Das Thema sei so wichtig, dass es beim Chef der Verwaltung angesiedelt sein sollte. Höchstwahrscheinlich wird Jagel nicht zum OB gewählt, er tritt für die Linke an. Aber es gelingt ihm und den Seinen, die anderen Parteien und Kandidaten zu treiben mit dem Problem im München-Kosmos: den horrenden Wohnkosten.