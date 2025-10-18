Zum Hauptinhalt springen

Kommunalwahl 202697 Prozent Zustimmung: Münchner Grüne küren Dominik Krause zum OB-Kandidaten

Lesezeit: 4 Min.

Freut sich über die starke Unterstützug aus seiner Partei: Der grüne OB-Kandidat  Dominik Krause (Mitte) macht nach seiner Wahl ein Selfie mit Sebastian Weisenburger, Svenja Jarchow-Pongratz, Mona Fuchs und Florian Siekmann (von links nach rechts).
Freut sich über die starke Unterstützug aus seiner Partei: Der grüne OB-Kandidat  Dominik Krause (Mitte) macht nach seiner Wahl ein Selfie mit Sebastian Weisenburger, Svenja Jarchow-Pongratz, Mona Fuchs und Florian Siekmann (von links nach rechts). (Foto: Stephan Rumpf)

Die Partei vergibt auch die Plätze für die Stadtratsliste und setzt dabei fast ausschließlich auf das bisherige Rathaus-Team. Für zwei aktuelle Fraktionsmitglieder verläuft der erste Teil der Wahl aber bitter.

Von Nicole Graner

Es gibt viele Umarmungen an diesem Abend. Es ist der Abend, an dem die Münchner Grünen für die Kommunalwahl 2026 ihren Oberbürgermeisterkandidaten und die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat aufstellen. Zwölf von 80 Listenplätzen besetzen sie am Freitag, dem ersten Tag der zweitägigen Aufstellungsversammlung.

