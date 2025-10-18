Es gibt viele Umarmungen an diesem Abend. Es ist der Abend, an dem die Münchner Grünen für die Kommunalwahl 2026 ihren Oberbürgermeisterkandidaten und die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat aufstellen. Zwölf von 80 Listenplätzen besetzen sie am Freitag, dem ersten Tag der zweitägigen Aufstellungsversammlung.
Kommunalwahl 202697 Prozent Zustimmung: Münchner Grüne küren Dominik Krause zum OB-Kandidaten
Die Partei vergibt auch die Plätze für die Stadtratsliste und setzt dabei fast ausschließlich auf das bisherige Rathaus-Team. Für zwei aktuelle Fraktionsmitglieder verläuft der erste Teil der Wahl aber bitter.
Von Nicole Graner
