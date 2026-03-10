KOMMUNALWAHL IN MÜNCHEN

Diese Kandidaten wurden von den Wählern in den Stadtrat gepusht Die Münchner haben auch Kandidatinnen und Kandidaten gewählt, die auf aussichtslosen Listenplätzen starteten – vor allem aus einem Berufsfeld. Und auch ein früherer Staatsminister schaffte unerwartet den Sprung.

Grüne streben im Münchner Stadtrat Bündnis mit der SPD an Welche Parteien finden zu einer Mehrheit zusammen? Obwohl es in den vergangenen sechs Jahren zwischen Grün und Rot oft Ärger gab, könnte die bisherige Koalition auch die neue sein. Dazu braucht es aber auch die Stimmen von zwei kleinen Parteien. (SZ Plus)

Die CSU muss sich neu sortieren Erst die OB-Stichwahl verpasst, und dann zerschlägt sich auch noch die Hoffnung, wenigstens im Stadtrat stärkste Partei zu werden: Die Stimmungslage der CSU ist nach der Wahl „irgendwo dazwischen“, wie Clemens Baumgärtner sagt.

Wer die Münchner in ihren Bezirksausschüssen vertreten soll In den 25 Stadtbezirken bestätigen sich Trends dieser Wahl, dazu kommen spektakuläre Ausreißer: Die Grünen tendieren in einem Viertel Richtung absolute Mehrheit, die Linke holt in einem anderen fast 20 Prozent. Eine Partei ist der große Verlierer.

Stadtratswahl: Alle Stimmbezirke ausgezählt Die Grünen sind stärkste Partei, die CSU muss sich mit dem zweiten Platz begnügen. Dass SPD-Amtsinhaber Dieter Reiter gegen den grünen Dominik Krause in die Stichwahl muss, war schon zuvor amtlich geworden. Alle Zahlen und Entwicklungen im Liveblog.

DER TAG IN MÜNCHEN

Streit wegen Kita in Villa: Die Nachbarn fürchten den „Höllenlärm“ In einem Münchner Anwesen soll eine Einrichtung mit drei Krippen- und zwei Kindergartengruppen entstehen. Doch die Nachbarn ziehen vor Gericht. Dort macht der Richter einen Vorschlag „zur Befriedung der Situation“.

Galeria Kaufhof am Rotkreuzplatz droht das Aus Nur wenn er weniger Miete zahlen muss, will der Kaufhauskonzern den Standort halten. Der Eigentümer des Gebäudes plant unterdessen einen weitgehenden Abriss samt höherem Neubau.

WEITERE NACHRICHTEN

Ernährungs-Bestsellerautor Bas Kast: „Manchmal gab’s zum Abendessen Chips und Bitter Lemon“ (SZ Plus)

Kriminalität: Frau tot im Bach – Polizei fasst Verdächtigen in München

Unfall in Gilching: Betonmischer legt S-Bahn lahm

MÜNCHEN ERLESEN

Kulturinitiative gegen Fake News : Lachen für die Wahrheit „Fun Facts“: Mehr als 200 Kultur-Promis kämpfen mit einem täglichen Nachrichten-Format und wöchentlichen Mixed-Shows humorvoll gegen Fake News und für die Demokratie. SZ Plus Von Oliver Hochkeppel ...

Unterwegs mit einem Handwerker : Mit dem Lastenrad zur Baustelle 22 000 Kilometer hat Michael du Bellier mit seinem E-Lastenfahrrad schon zurückgelegt – rein beruflich. Warum die Polizei den Elektromeister zweimal aufgehalten hat, er sich bei neuen Kunden manchmal unsicher fühlt und trotzdem lieber radelt als Auto fährt. SZ Plus Von Johanna Feckl und Johannes Simon ...

UNSER FREIZEITTIPP

Irischer Nationalfeiertag : So feiert München St. Patrick’s Day 30 Jahre St. Patrick’s Day in München: Die grün-blauweiße Parade für den Schutzpatron der Iren ist die größte auf dem europäischen Kontinent. Aber das ist noch nicht alles. Und wie steht es um eine Städtepartnerschaft von München mit Dublin? Von Michael Zirnstein ...

