Die Linken sind jetzt die Größten. Natürlich nur die Größten unter den kleinen Parteien im Münchner Stadtrat, aber das tut der Freude des Linken-Chefs Stefan Jagel und seinem Selbstbewusstsein keinen Abbruch. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt er zum Ausgang der Kommunalwahl. Auf 6,6 Prozent hat es seine Partei gebracht und sich prozentual exakt verdoppelt. Jagel freut, dass die Linke vor der AfD auf Platz vier im Stadtrat liegt, auch wenn es bei der Zahl der Mandate Gleichstand mit den Rechtsradikalen gibt, beide haben jeweils fünf. Bisher brauchte die Linke die Stadträtin der Satirepartei Die Partei, um eine Fraktion zu bilden, nun ziehen sie erstmals aus eigener Kraft in Fraktionsstärke in den Stadtrat.

Neben Jagel sitzen fortan für die Linke im Rathaus: die Spitzenkandidatin Katharina Horn sowie Liliana Parente, Christian Schwarzenberger und Arif Haidary. Letzterer sei laut Jagel der erste Geflüchtete, der es in den Stadtrat geschafft habe. Haidary kam 2015 als Jugendlicher aus Afghanistan nach München, seit 2023 ist er deutscher Staatsbürger. Auch auf der unteren kommunalen Ebene hat die Linke deutlich zugelegt: In den Bezirksausschüssen steigerte sie sich von 15 auf 52 Mandate. Mit Ausnahme von Allach-Untermenzing sind sie nun in allen Lokalgremien vertreten.

Dass Jagel gerade eine turbulente Zeit erlebt, liegt aber nicht nur an der Euphorie ob des Prozente-Plus, das auch auf der engagierten Oppositionsarbeit Jagels in der vergangenen Amtsperiode basiert. Der Anstieg des Adrenalinspiegels liegt auch an Jagels Rolle in der FC-Bayern-Affäre von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Jagel war es, der Reiter in der letzten Stadtratsvollversammlung, vier Tage vor der Wahl, entgegentrat. Er präsentierte einen Auszug aus dem Handelsregister, der belegte: Der OB war seit Ende Februar Mitglied des Aufsichtsrats, und das ohne Genehmigung des Stadtrats. Mittlerweile hat der OB um Entschuldigung gebeten und seine Ämter in Verwaltungsbeirat und Aufsichtsrat des FC Bayern niedergelegt. Jagel sagt, ihm missfalle das Verweben von Politik, Geld, Fußball und Macht.

Fokussierung auf Wohnungsnot und Mieten

Im Wahlkampf profilierte sich die Linke auf allen Kanälen als harte Kritikerin der Regierenden. Das empfand Grün-Rot mitunter als überzogen, Jagel aber wirkt mit sich und seinem Kurs im Reinen: „Wir geben zu, dass wir einen harten Wahlkampf geführt haben. Das ist auch unsere Rolle als Opposition.“

Mieten! Mieten! Mieten! Wie eine hängen gebliebene Schallplatte wiederholten die Linken ihr Hauptthema. So machten sie die altbekannte Wohnungsnot in München zum aktuellen Wahlkampfthema. Jagel und seine Mitstreiter ließen keine Gelegenheit aus, die Wohnmisere und die damit verbundenen Probleme für Hunderttausende Münchner anzuprangern. Immer mit der Botschaft: Grün-Rot tue zu wenig, um den Anstieg der Mieten zu dämpfen.

Vor allem der SPD dürfte diese Fokussierung nicht gefallen haben, versteht sie sich doch seit Jahrzehnten als die Mieterpartei. Nun sei die Linke „an die DNA der SPD rangegangen“, sagt Jagel. So erkläre er sich auch, dass die SPD gar nicht gut zu sprechen sei auf die Linke, weil diese ihr Thema und Stimmen weggenommen habe. Hinzu kam die beständige Kritik an der Sozialpolitik von Grün-Rot und deren Kürzungen. „Das müssen sie aushalten“, sagt Jagel.

Mitregieren? Nicht vorstellbar

Und jetzt, da Kampf und Wahl vorüber sind? Wollen die Linken künftig mitregieren? Nein, sagt Jagel, das sei derzeit nicht vorstellbar. Man strebe keine Zusammenarbeit an mit Grünen und SPD, zwischen ihnen würde die vergleichsweise kleine Linke zerrieben werden. Selbst wenn man in einer kommunalen Koalition „vielleicht“ einen größeren politischen Hebel habe: Die Linke wolle in der Opposition bleiben, auch um zu garantieren, dass Kritik an den großen Parteien nicht nur von rechts komme.

„Man muss nicht regieren“, sagt Jagel, „um Dinge zu verändern.“ Indem die Linke seit Jahren die Zustände auf dem Wohnungsmarkt thematisiere, dränge sie die anderen Parteien zum Handeln. Oder, ganz konkret, die städtische Wohngesellschaft Münchner Wohnen zur Korrektur vieler fehlerhafter Nebenkostenabrechnungen im Münchner Norden.

So, wie die Linke keine Koalition anstrebe, so gebe sie für die Stichwahl zwischen SPD-OB Reiter und dessen Herausforderer Dominik Krause (Grüne) keine Wahlempfehlung ab. „Der Souverän wird eine weise Entscheidung treffen“, sagt Jagel. Dass die Linke mit keiner der potenziellen OB-Parteien ein Bündnis anstrebe – „das ist, glaube ich, für alle Beteiligten auch besser“.