Die Linke wird mit ihrem Co-Kreisvorsitzenden Stefan Jagel als Oberbürgermeister-Kandidat in die Kommunalwahl 2026 gehen. Bei einem Parteitag am Samstag erhielt Jagel 87 Prozent der Stimmen. „Damit schickt die Münchner Linke den Fraktionsvorsitzenden im Münchner Stadtrat ins Rennen, der sich in den letzten Jahren als starke Stimme der sozialen Gerechtigkeit im Stadtrat etabliert hat“, hieß es in einer Mitteilung.