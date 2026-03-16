Die CSU ist eigentlich raus aus dem Rennen, wer der nächste Münchner Oberbürgermeister wird. Ihr Kandidat Clemens Baumgärtner hat die Stichwahl verpasst. Doch die CSU ist trotzdem auch noch mittendrin in der Frage, wer künftig an der Spitze des Rathauses stehen wird. Denn ihre Wähler könnten in der Stichwahl am 22. März die Königsmacher sein.
MeinungOB-Stichwahl in MünchenWarum die CSU jetzt für Dieter Reiter wirbt
Kommentar von Heiner Effern
Lesezeit: 2 Min.
Im OB-Duell zwischen dem Grünen Dominik Krause und Dieter Reiter spricht die CSU eine Wahlempfehlung zugunsten des SPD-Amtsinhabers aus. Dahinter steckt politisches Kalkül, die Festlegung birgt aber auch Risiken.
Wahlkampf in den sozialen Medien:Wirbel um Reiters Urlaub im Wahlkampf-Endspurt
Münchens amtierender Oberbürgermeister nimmt sich in den Tagen vor der Stichwahl frei und absolviert zahlreiche Auftritte. Sein Herausforderer Dominik Krause vertritt ihn – und schon entsteht in den sozialen Medien ein Narrativ, das einen alltäglichen Vorgang in ein falsches Licht rückt.
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