Die CSU ist eigentlich raus aus dem Rennen, wer der nächste Münchner Oberbürgermeister wird. Ihr Kandidat Clemens Baumgärtner hat die Stichwahl verpasst. Doch die CSU ist trotzdem auch noch mittendrin in der Frage, wer künftig an der Spitze des Rathauses stehen wird. Denn ihre Wähler könnten in der Stichwahl am 22. März die Königsmacher sein.