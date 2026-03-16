Zum Hauptinhalt springen

MeinungOB-Stichwahl in MünchenWarum die CSU jetzt für Dieter Reiter wirbt

Portrait undefined Heiner Effern

Kommentar von Heiner Effern

Lesezeit: 2 Min.

Nachdem es für ihren OB-Kandidaten Clemens Baumhärtner (links) nicht gereicht hat, unterstützt die CSU in der Stichwahl Amtsinhaber Dieter Reiter von der SPD (rechts).
Nachdem es für ihren OB-Kandidaten Clemens Baumhärtner (links) nicht gereicht hat, unterstützt die CSU in der Stichwahl Amtsinhaber Dieter Reiter von der SPD (rechts). Catherina Hess

Im OB-Duell zwischen dem Grünen Dominik Krause und Dieter Reiter spricht die CSU eine Wahlempfehlung zugunsten des SPD-Amtsinhabers aus. Dahinter steckt politisches Kalkül, die Festlegung birgt aber auch Risiken.

Die CSU ist eigentlich raus aus dem Rennen, wer der nächste Münchner Oberbürgermeister wird. Ihr Kandidat Clemens Baumgärtner hat die Stichwahl verpasst. Doch die CSU ist trotzdem auch noch mittendrin in der Frage, wer künftig an der Spitze des Rathauses stehen wird. Denn ihre Wähler könnten in der Stichwahl am 22. März die Königsmacher sein.

Zur SZ-Startseite

Wahlkampf in den sozialen Medien
:Wirbel um Reiters Urlaub im Wahlkampf-Endspurt

Münchens amtierender Oberbürgermeister nimmt sich in den Tagen vor der Stichwahl frei und absolviert zahlreiche Auftritte. Sein Herausforderer Dominik Krause vertritt ihn – und schon entsteht in den sozialen Medien ein Narrativ, das einen alltäglichen Vorgang in ein falsches Licht rückt.

SZ PlusVon Anna Hoben

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite