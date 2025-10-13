Die CSU und ihr Oberbürgermeister-Kandidat Clemens Baumgärtner ziehen mit vielen bekannten Stadträtinnen und Stadträten, aber auch mit einigen Überraschungen in die Kommunalwahl am 8. März 2026. An der Spitze der Stadtratsliste werden mit Baumgärtner und Fraktionschef Manuel Pretzl zwei Männer stehen, ihnen folgen die beiden Vize-Vorsitzenden der Fraktion, Evelyne Menges und Veronika Mirlach.

Zu den CSU-Bewerbern gehört auch ein Verkehrsexperte, den Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bei der jüngsten Kommunalwahl 2020 ausdrücklich vorn auf seiner SPD-Liste haben wollte: Stadtrat Nikolaus Gradl wird sich umgehend der CSU-Fraktion im Stadtrat anschließen.

Der Bezirksvorstand der Münchner CSU verabschiedete die Liste für die Stadtratswahl am Montag als Empfehlung. Ein Parteitag mit Delegierten muss diese noch absegnen. Das gilt aber bei der CSU als formaler Akt. „Dass ich an der Spitze eines so großartigen Teams stehen darf, ehrt mich sehr“, sagte OB-Kandidat Baumgärtner. „Die Stadt muss endlich wieder gestaltet und nicht mehr nur verwaltet werden.“

Dass die CSU offensichtlich auch ein Faible für Familientreue in der Politik hat, zeigt sich am Kandidaten mit dem aussichtsreichen Listenplatz 21. Dort steht Christian Zöller, Sohn des mittlerweile verstorbenen Walter Zöller, der über Jahrzehnte die Stadtpolitik und die CSU im Rathaus geprägt hatte. Schon bei der 2020-er-Wahl beerbten die Söhne Matthias Stadler und Andreas Babor ihre Väter, die sich damals aus dem Stadtrat zurückgezogen hatten.

Doch die CSU nimmt sich nicht nur ihre traditionellen Werte zu Herzen, sie versucht auch, auf den sozialen Plattformen mehr zu punkten. Neu auf der Stadtratsliste ist Philip Windsperger, dessen Name vielleicht nicht so bekannt ist, dessen Accounts in den sozialen Medien jedoch eine enorme Reichweite haben. Unter dem Namen „Münchner Gesindel“ folgen ihm allein auf Instagram 355 000 Menschen. Windsperger veröffentlicht dort Videos aus der Stadt, mal skurril, mal wissenswert, mal lustig und mal weniger. Offensichtlich trifft er einen Nerv der Stadt.

Mit der nun beschlossenen Liste will die CSU unbedingt stärkste Kraft bei der Kommunalwahl 2026 werden. Zwei etablierte Stadträtinnen werden ihre Rathaus-Karrieren im kommenden Frühjahr beenden: die Bildungs- und Kulturexpertin Beatrix Burkhardt und die Planungssprecherin Heike Kainz.

Der Rest der Fraktion tritt wieder an, auch der frühere SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Reissl. Insgesamt sind unter den ersten 30 Bewerbern zwölf neu. „In Zeiten großer Umbrüche und Unsicherheiten setzt die CSU München auf eine gute Mischung aus bewährten Stadträtinnen und Stadträten sowie neuen Köpfen“, zeigte sich Bezirkschef Georg Eisenreich zufrieden. Zu den neuen Köpfen zählt mit Roman Roell auch ein bekannter Moderator des Bayerischen Rundfunks.

Durch den Beitritt des zuletzt fraktionslosen Stadtrats Nikolaus Gradl gelingt es der CSU vermutlich auch für den Rest dieser Amtszeit, stärkste Fraktion im Stadtrat zu bleiben. Zuletzt lag sie mit Grünen-Rosa Liste-Volt gleichauf. Gradl hatte im April 2025 die SPD-Fraktion verlassen. In seinem Spezialgebiet, dem Thema Verkehr, könne er sich bei der SPD nicht mehr durchsetzen, sagte er damals. Auch mit dem Führungsstil von Oberbürgermeister Reiter fremdelte er. Dass er nun zur CSU wechselt, kommt für Außenstehende überraschend.

Gilt als pragmatischer Verkehrsfachmann: Nikolaus Gradl, einst verkehrspolitischer Sprecher der SPD/Volt-Fraktion. (Foto: Alessandra Schellnegger)

In die Partei ist Gradl bereits eingetreten. „Da ich der Ansicht bin, dass der Freistaat Bayern eine sehr gute Verkehrspolitik macht, von der auch der Großraum München profitiert, habe ich mich entschieden, CSU-Mitglied zu werden“, erklärte Gradl. Auch wolle er dazu beitragen, der AfD nicht zu viel Raum zu geben. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist eine starke konservative Partei wichtig, damit nicht undemokratische Kräfte den Münchner Stadtrat lahmlegen können.“

Die CSU hatte Gradl offenbar sehr schnell nach seinem Austritt aus der SPD-Fraktion gefragt, ob er nicht zu ihr wechseln möchte. „Wir sind seit geraumer Zeit im Gespräch, und er hat sich die Zeit genommen, einen Übertritt gründlich zu durchdenken. Dafür habe ich großen Respekt“, sagte der CSU-Fraktionsvorsitzende Pretzl. Das neue Mitglied der CSU sei ein „profunder Kenner der Münchner Kommunalpolitik“. Gradl setze sich schon lange für eine pragmatische und bürgernahe Verkehrspolitik ein. „Um es auf Bairisch zu sagen: Des passt!“

Offenbar fand Gradl auch Fürsprecher bei der CSU im Münchner Westen, die ihm den passablen Listenplatz 34 überlassen hat. Die Fraktion würde gerne etwa 25 bis 30 Stadträte stellen. Bei der Kommunalwahl können Kandidaten durch Häufeln von Stimmen weit nach vorn kommen oder nach hinten durchgereicht werden. Die Liste ist anders als in der Bundes- und Landtagswahl nicht starr.

Deshalb kann auch Philipp Windsperger auf Rang 33 hoffen, sofort in den Stadtrat einzuziehen. Die Etablierten der CSU sollten allerdings aufpassen, dass er nicht zu sehr an ihnen vorbei nach vorn schießt. In seinem zweiten Account Onkel Phill hat sich der neue CSU-Kandidat bereits einen Titel zugelegt. Dort steht jetzt schon ganz oben: „Münchens inoffizieller Bürgermeister“.