Bremsen, ausweichen, klingeln - das ist Alltag für Radfahrer auf der Zweibrückenstraße. Fußgängern geht es nicht besser. Sie müssen ständig aufpassen, nicht ineinander zu laufen oder mit Radlern zu kollidieren. Die Zweibrückenstraße ist nicht etwa deshalb eine Kampfzone, weil Radfahrer oder Fußgänger rücksichtslos wären, sondern weil es auf diesem kurzen, aber für den Innenstadtverkehr enorm wichtigen Stück zwischen Isar und Isartorplatz viel zu wenig Platz gibt für Menschen, die sich aus eigener Kraft fortbewegen. Fußgänger und Radler sind buchstäblich an den Rand des Straßenraums gedrängt, während Autos auf zwei Spuren je Richtung dahinrollen.

Dieser Zustand ist für eine sich als modern verstehende Großstadt an der Schwelle zum Jahr 2020 untragbar - er war übrigens auch schon im Jahr 2010 untragbar. Deshalb ist es so richtig wie überfällig, dass die Vollversammlung des Stadtrats an diesem Mittwoch gegen die Stimmen von CSU, FDP, Bayernpartei und BIA eine Neuverteilung in der Zweibrückenstraße beschlossen hat: deutlich mehr Raum für Radler und Fußgänger und je eine Spur weniger für Autos (den Platz, den die Tram in der Straßenmitte braucht, würde niemand zur Diskussion stellen).

Der Beschluss ist eine Konsequenz aus der Entscheidung, die Ludwigsbrücke künftig für Autos einspurig zu machen, analog wird auch der Brückenzulauf über die Straße Am Gasteig auf der anderen Isarseite zugunsten von Radlern und Fußgängern umorganisiert. Zusammen mit dem Beschluss, die Forderungen aus den Bürgerbegehren "Altstadt-Radlring" und "Radentscheid" (für eine generelle Neuausrichtung der Straßenverkehrsplanung) zu übernehmen, hat der Stadtrat nun tatsächlich große Schritte für einen umwelt- und auch menschenfreundlicheren Straßenverkehr getan.

Zugleich zeigen die Beschlüsse besonders anschaulich bei der Zweibrückenstraße, dass eine Reform des Verkehrs in einer wachsenden Großstadt nicht ohne Schmerzen für bestimmte Verkehrsteilnehmer zu haben ist - auch wenn insbesondere die CSU den Menschen gern vorgaukelt, man könne die Interessen auf eine wundersame unideologische Weise austarieren, so dass am Ende - simsalabim - alle komfortabler, schneller, sicherer vorankommen. Das aber ist an vielen Stellen in der Stadt illusorisch, einfach weil der Platz nicht da ist, wie zum Beispiel in der Zweibrückenstraße.

Dann läuft es auf ein "Entweder-Oder" hinaus: Entweder die Autofahrer behalten den Platz, der ihnen in einem anderen Zeitalter zugestanden wurde. Oder sie müssen einen Teil hergeben für Radler, Fußgänger und Nahverkehr. Und selbst wenn sie ihn hergeben müssen, dann wird trotzdem nicht die von der CSU unermüdlich angedrohte Verkehrs-Apokalypse eintreten. Autofahrer werden sich nicht aus Trotz stundenlang in den Stau stellen, sondern sie werden über kurz oder lang ihre Mobilität verändern - wie sie es in so vielen anderen Städten schon getan haben.