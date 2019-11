In Syrien war es für unseren Autor undenkbar, dass Männer und Frauen in den gleichen Berufen arbeiten. Doch auch hier erkennt er mit der Zeit Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

Als ich nach den ersten drei Wochen meiner Ankunft in Deutschland auf einem Bahnhof stand, fragte mich eine deutsche Polizistin nach meinem Ausweis. Ich dachte, es müsse sich um eine Schauspielerin mit versteckter Kamera handeln. Ich tippte leicht auf ihre Schulter und wollte ein bisschen scherzen. Sie fasste mit ihrer Hand an die Waffe und da merkte ich, dass sie echt waren. Die Waffe - und die Polizistin.

Die Berufswahl einer Frau ist hier deutlich flexibler als dort, wo ich herkomme. Eine Frau in Syrien hat nicht die gleichen Rechte wie ein Mann, in Deutschland ist das ganz anders. Eine Frau kann Polizistin werden - und ein Mann Kindererzieher. Deutschland erschien mir schnell als das Mekka der Gleichberechtigung.

Wie so oft im Leben ist es jedoch nicht so einfach - nicht schwarz und weiß, sondern von Grautönen durchzogen. Als ich mich an einer Münchner Schule als Mittagsbetreuer bewarb, wurde ich von einer Handvoll Frauen zunächst eher übergangen, was sicherlich auch daran lag, dass mein Deutsch seinerzeit stark ausbaufähig war, vielleicht aber nicht nur. Trotzdem erhielt ich eine Chance und wurde zum Hahn im Korb: Ich wurde zum einzigen Mittagsbetreuer an der Schule, unter lauter Frauen. Anfangs war ich ziemlich unsicher, wie ich mit den Frauen umgehen sollte. Ich fürchtete, die ganze "schwere Arbeit" würde auf meine Schultern gelegt und die Frauen machten nur die "leichte Arbeit". Aber das war nicht so. Im Gegenteil: Was die Dekoration der Räume betrifft, hatten die Frauen deutlich mehr Ahnung. Sie hatten auch viel Geduld mit mir und mit den Kindern.

Mittlerweile ist mein Eindruck, dass ich mich in dieses System gut integriert habe, und was die Geduld angeht, immer besser mithalten kann. Im Prinzip gibt es bei der Tätigkeit in der Mittagsbetreuung keinen erheblichen Unterschied zwischen Mann und Frau. Auch die Kinder machen keinen Unterschied.

Je länger ich in diesem demokratischen freiheitlichen System lebe, desto mehr fallen mir jedoch Beispiele auf, die einen daran zweifeln lassen, dass man München tatsächlich als Mekka der Gleichberechtigung von Mann und Frau bezeichnen kann. Gibt es doch Berufe oder Stellungen, wo das Verhältnis der Geschlechter auffällig in die eine oder andere Richtung driftet. Bis heute bin ich nach wie vor der einzige Mann in der Mittagsbetreuung meiner Schule.

Mit Polizeiwaffen habe ich es zum Glück nie wieder zu tun bekommen. Auffällig ist aber, dass die Polizeichefs im Großraum München so gut wie nie Chefinnen sind. Und dass die Frauen darum kämpfen, dass sich das ändert. Nicht zwingend bei der Polizei, vielleicht aber auch da. Vor allem aber in fast allen Berufen, wo Hierarchien bestehen.