Kommunalwahl in München

Wenn am Sonntag gewählt wird, bekommen die Münchner ein wahres Ungetüm mit in die Wahlkabine. Über eine Revanche, für die es allerhöchste Zeit war.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, lassen Sie sich nicht entmutigen, die Welt ist jetzt nachweislich wieder in Ordnung. Vier Jahre ist es her, da hatte Frankfurt am Main die Münchner kalt erwischt: Die Hessen hatten für ihre Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 8760 Quadratzentimeter große Stimmzettel drucken lassen und damit den Münchner Rekord um 480 Quadratzentimeter überboten. München war danach nicht mehr dieselbe Stadt. Vorbei war es mit dem Gefühl, dass hier alles größer, besser und schöner ist. München war nicht länger die Stadt mit dem vollsten Masskrug, mit der weißesten Weißwurst und dem größten Wahlzettel. Sondern nur noch irgendwas auf Platz zwei.

Doch München hat zurückgeschlagen. Wenn am Sonntag gewählt wird, bekommen die Münchnerinnen und Münchner ein Ungetüm mit in die Wahlkabine, das gute 164 Zentimeter lang und knapp 60 Zentimeter breit, also 9840 Quadratzentimeter groß ist; der Frankfurter Stimmzettel passt da locker mehrmals drauf, gefühlt. München ist wieder da!

Tatsächlich war dieser Triumph genau geplant. Vier Jahre lang hat die Stadt an ihrer Revanche gefeilt - und doch wäre um ein Haar alles schiefgegangen. In den vergangenen Wochen und Monaten haben Kleinstparteien und deren Kandidaten unermüdlich um Unterschriften geworben, damit sie bei der Kommunalwahl antreten und damit den Stimmzettel vergrößern dürfen, auch wenn sie natürlich kaum einer wählen wird. Das erklärte Ziel: München sollte einen Zettel für die Ewigkeit erhalten, größer als alle Frankfurter Hochhäuser übereinander, mindestens. Doch dann trafen Hiobsbotschaften im Rathaus ein: Die Piraten haben nicht genug Unterschriften gesammelt, die Tierschutzpartei auch nicht, sie flogen von der Liste. Dem Stimmzettel konnte man beim Schrumpfen zusehen.

Am Ende hat es gerade noch gereicht. Zugegeben: Links und rechts ist auf dem Stimmzettel jetzt ziemlich viel Weißraum. Aber dabei handelt sich keineswegs um Papierverschwendung, es ging auch nicht um Frankfurt. Es ging einfach beim besten, beim allerbesten Willen nicht anders. Hund sans scho.