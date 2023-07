Wo früher Autos parkten, buddeln nun Kinder fröhlich im Sand. Die Münchner Kolumbusstraße wurde begrünt und für den Verkehr gesperrt. Die Freude in der Au ist groß - aber auch die Wut.

Von Patrik Stäbler

Im Himmel sitzen Cornelius Heisse und Julia Langer, beide mit Eiswaffel in der Hand - er Zitrone, sie griechischer Joghurt. Rechts von ihnen turnen zwei Mädchen über die Wiese, zu ihrer Linken stehen zehn Hochbeete, in denen Zucchini, Kohlrabi und Karotten wachsen. Dazwischen hängen mehrere bunt bemalte Schilder, auf denen in krakeliger Kinderschrift "Spaßzone" oder "Kindgerecht" steht. Und eben: "Himmel".