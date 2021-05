Von Martin Bernstein

Bananen sind der Deutschen liebstes Obst. Sind ja auch prima, so naturverpackt, wie sie daherkommen. Niemand macht sich die Finger schmutzig. Zehn Kilogramm Bananen konsumiert jeder Bundesbürger im Durchschnitt pro Jahr. Immerhin fünf Kilo Übergewicht hatte eine im Großraum München kürzlich als Biomüll entsorgte Kiste mit Bananen. Allerdings war das kein Obst. Kokain machte die Bananenkiste so schwer. Von wegen: Mit Bananen macht man sich die Hände nicht schmutzig...

Ausgerechnet Bananen - und Kokain? Da werden Erinnerungen wach. Vor gut drei Jahren gab es das schon einmal. Da landeten Rauschgiftpäckchen in südbayerischen Supermärkten, weil die Kriminellen versehentlich in die falsche Halle eingebrochen waren, als sie das Kokain an sich bringen wollten. Damals war die Entdeckung der Anfang vom Ende einer albanischen Mafia-Bande, die auf verschlungenen Wegen mehr als eine Tonne Kokain aus Ecuador nach Deutschland geschmuggelt hatte. So dachten die Ermittler.

Und jetzt? Wieder dieselbe Halle. Wieder Kokain. Wieder Bananen. Also auch dieselbe Bande? Das ist noch völlig unklar. Auch wenn vieles an den spektakulären Fall aus dem Jahr 2018 erinnert, als auch eine Halle in Sendling drei Mal kurz hintereinander von der Bande heimgesucht wurde - etwas war diesmal anders. Niemand brach in eine Reifehalle ein. Und gefunden wurde nur eine einzige Kiste mit Kokainpaketen. Vielleicht ein Irrläufer, mutmaßen die Zollfahnder. Denn über die verschlungenen Wege der Rauschgift-Importe wissen sie nach den Erfolgen und Gerichtsverfahren der vergangenen Jahre recht gut Bescheid.

