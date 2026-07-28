Ein eigens aufgesetzter, geheimer Messenger-Dienst, versteckt hinter einer Whatsapp-Kopie auf dem Handy. Ein eigens eingerichteter Server, damit digitale Spuren schwer zu entdecken sind: Die Technik, mit der der internationale Drogenhandel organisiert wird, wird immer ausgefeilter. Für die Fahnder ist das ebenso eine Herausforderung wie offenbar für manche der Ganoven.
Warnung der StaatsanwaltschaftMünchen wird von Kokain überschwemmt
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Mehr Fälle, größere Mengen, reinerer Stoff: Der internationale Drogenhandel setzt immer ausgefeiltere Technik ein. Die Stadt bekommt die Folgen unmittelbar zu spüren – und die Fahnder erwarten künftig mehr Todesfälle durch Koks-Konsum.
Von René Hofmann
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