Mehr Fälle, größere Mengen, reinerer Stoff: Der internationale Drogenhandel setzt immer ausgefeiltere Technik ein. Die Stadt bekommt die Folgen unmittelbar zu spüren – und die Fahnder erwarten künftig mehr Todesfälle durch Koks-Konsum.

Ein eigens aufgesetzter, geheimer Messenger-Dienst, versteckt hinter einer Whatsapp-Kopie auf dem Handy. Ein eigens eingerichteter Server, damit digitale Spuren schwer zu entdecken sind: Die Technik, mit der der internationale Drogenhandel organisiert wird, wird immer ausgefeilter. Für die Fahnder ist das ebenso eine Herausforderung wie offenbar für manche der Ganoven.