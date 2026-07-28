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Warnung der StaatsanwaltschaftMünchen wird von Kokain überschwemmt

Lesezeit: 3 Min.

Kokain, das in Ziegelform gepresst ist: Lange galt das in München als selten. Inzwischen häufen sich die Funde.
Kokain, das in Ziegelform gepresst ist: Lange galt das in München als selten. Inzwischen häufen sich die Funde. Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr Fälle, größere Mengen, reinerer Stoff: Der internationale Drogenhandel setzt immer ausgefeiltere Technik ein. Die Stadt bekommt die Folgen unmittelbar zu spüren – und die Fahnder erwarten künftig mehr Todesfälle durch Koks-Konsum.

Von René Hofmann

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Ein eigens aufgesetzter, geheimer Messenger-Dienst, versteckt hinter einer Whatsapp-Kopie auf dem Handy. Ein eigens eingerichteter Server, damit digitale Spuren schwer zu entdecken sind: Die Technik, mit der der internationale Drogenhandel organisiert wird, wird immer ausgefeilter. Für die Fahnder ist das ebenso eine Herausforderung wie offenbar für manche der Ganoven.

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