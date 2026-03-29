Wochenlang brannten Kerzen, wurden Blumen und Fotos abgelegt in der Passage eines Geschäftshauses am Rosenheimer Platz – und an die Wand in fetten Lettern „Alex“ gekrakelt: Im Dezember 2022 starb dort ein 17-jähriger Gymnasiast, getötet durch einen Messerstich ins Herz bei einem Drogendeal. In Milbertshofen erschoss ein wenig solventer „Kunde“ seinen Drogendealer in einem Porsche, und in den letzten Monaten beschäftigen teils sehr junge Drogendealer die Landgerichte, weil sie Kokain und Marihuana in rauen Kilogramm-Mengen in München unters Volk brachten. „Wir stehen an einer Zeitenwende“, sagt Staatsanwalt Jakob Schmidkonz. Oder wie es ein Anwalt in einer Verhandlung lapidar formulierte: „Eineinhalb Kilo Koks sind in München auch nicht mehr die Welt.“