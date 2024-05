Der Gasblock wird in den Wintermonaten zur Unterstützung der Fernwärmeversorgung benötigt. In diesen Monaten hoher Fernwärmelast ist der Block 2 den Stadtwerken zufolge auch im Erdgasbetrieb eine effiziente und wirtschaftliche Anlage. Außerhalb der Heizperiode wird der Einsatz des Block 2 jedoch deutlich zurückgehen, da andere Anlagen dann den Strom- und Fernwärmebedarf effizienter decken können. Aus heutiger Sicht gehen die SWM davon aus, dass der gasbefeuerte Block über das ganze Jahr gesehen deutlich seltener laufen wird als bisher und die CO₂-Emissionen damit zurückgehen werden.

Der CO₂-Ausstoß des Blocks beläuft sich nach der jüngsten Hochrechnung der SWM für die Jahre 2023 bis inklusive 2028 auf etwa 4,9 Millionen Tonnen und liegt damit um rund eine Million Tonnen niedriger als der technisch mögliche Kohlebetrieb. 2035 erreicht der Block sein Lebensende. Bis dahin wollen die SWM den Einsatz von Block 2 nach und nach reduzieren.

Eine Laufzeitbegrenzung für Gaskraftwerke, wie sie politisch immer wieder gefordert werde, sei aber kontraproduktiv, solange in Deutschland noch in großem Umfang Strom aus Stein- und Braunkohle erzeugt wird. Erst wenn der Kohleausstieg deutschlandweit erfolgt sei, sei es klimapolitisch sinnvoll, mit dem Gasausstieg in der Stromerzeugung zu beginnen.