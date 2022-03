Von Anna Hoben

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat in vielerlei Hinsicht ganz direkte Folgen für die Münchnerinnen und Münchner. Da geht es auch darum, wie im kommenden Winter die Wohnungen beheizt werden können. Am Dienstag hat der Stadtrat beschlossen, die geplante Umstellung von Kohle auf Gas im Heizkraftwerk (HKW) Nord in Unterföhring um ein Jahr zu verschieben. Sie soll nun frühestens zum Winter 2023/24 vollzogen sein. Denn die Stadtwerke München sehen eine "künftige verlässliche Versorgung mit Erdgas" durch die Auswirkungen des Kriegs "in Frage gestellt".

Die Verzögerung ist ein von außen erzwungener Ausstieg aus dem Ausstieg, eine weitere Kehrtwende in einer an Kehrtwenden reichen Geschichte. Ende 2017 hatte sich die Mehrheit der Münchner Wählerinnen und Wähler im Zuge des Bürgerentscheids "Raus aus der Steinkohle" dafür ausgesprochen, dass der Steinkohleblock im HKW Nord zum Ende des Jahres 2022 stillgelegt werden soll. Doch der Block ist laut Bundesnetzagentur für die Stromversorgung systemrelevant - und eine Umstellung von Kohle auf Erdgas mit erträglichem Aufwand schlossen die Stadtwerke aus technischen Gründen lange aus.

Im vergangenen Oktober dann die Kehrtwende: Plötzlich sollte der Umstieg doch möglich sein. Im Januar verkündete Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), dass die Stadt Ende dieses Jahres aus der Kohle aussteigen werde, er sprach von einem "Meilenstein". Da konnte noch keiner ahnen, wie sich die politische Weltlage zwei Monate später darstellen würde. Nun wird es also mindestens ein Jahr länger dauern mit der Umstellung von Kohle auf Gas. Es ist nur eine der direkten Folgen des Kriegs für die Münchnerinnen und Münchner.

