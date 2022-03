Ukraine-Demo in München

45 000 Menschen treffen sich am Mittwochabend auf dem Königsplatz, um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auszudrücken.

Es ist eine beispiellose Geste: Auf dem Königsplatz demonstrieren 45 000 Menschen für den Frieden - und Politikerinnen und Politiker tun sich parteiübergreifend zusammen. Ihre Botschaft geht jeden an.

Kommentar von René Hofmann

Solidarkundgebungen mit der Ukraine gibt es dieser Tage viele, von der Zusammenkunft auf dem Münchner Königsplatz am Mittwochabend aber geht ein besonderes Zeichen aus. Der Aschermittwoch ist im Freistaat ansonsten reserviert für das rauflustige Gegeneinander der politischen Rivalen. In einer beispiellosen Geste hakten die sich dieses Mal unter, um gemeinsam Position zu beziehen gegen den vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlenen Angriffskrieg.

Ein Schulterschluss von Vertreterinnen und Vertretern von CSU, SPD, Grünen, FDP, Freien Wählern, Linkspartei, ÖDP und Volt: Das ist die größtmögliche Koalition der Demokraten. Hinzukamen Vertreterinnen und Vertreter von Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, dem Bund Naturschutz, was zeigte: Das Motto der Zusammenkunft "Frieden in Europa, Solidarität mit der Ukraine!" geht fürwahr jeden an.

Der Ton der Reden war dem Anlass angemessen: klar in der Botschaft, nachdenklich im Vortrag. Und eine bessere Kulisse hätte sich auch kaum finden lassen: Glyptothek und staatliche Antikensammlung, zwei herausragende Kraftorte menschlicher Kulturfähigkeit, bildeten den Rahmen für die Zusammenkunft.

Miteinander statt gegeneinander: Wie sehr diese Botschaft einen Nerv traf, zeigte der Zustrom. Mit 5000 Teilnehmern hatten die Initiatoren von der Bayern-SPD kalkuliert, es kamen 45 000 - gut neun Mal so viele. Dass von ihnen ein Signal ausging, das auch im Kreml ankommt und dort wahrgenommen wird, ist vermutlich eine Wunschvorstellung - aber auch gar nicht der einzige Maßstab. Ein solches Miteinander hat stets auch eine Binnenwirkung. Diejenigen, die teilgenommen haben, erleben die Gewissheit, dass sie nicht allein sind mit ihrer Wut, ihren Sorgen, ihren Anliegen. Und alle, die mit ähnlichen Gefühlen aus der Ferne zuschauen, sehen: Es gibt viele, hinter denen sie sich versammeln könnten.