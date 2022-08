Sexualdelikt am Königsplatz

Eine 28 Jahre alte Münchnerin ist am Mittwoch um kurz nach 22 Uhr am Königsplatz laut Polizei Opfer einer sexuellen Attacke geworden. Sie saß mit einer 24 Jahre alten Bekannten auf einer Mauer, als sie von einem Mann mit orange gefärbtem Haupthaar unvermittelt am Arm gepackt und von der Mauer gezerrt wurde; dabei forderte der Mann die Frau mehrmals zu sexuellen Handlungen auf.

Als die 28-Jährige zu fliehen versuchte, stolperte und stürzte sie; beim anschließenden Gerangel trat ihr der Täter gegen den Kopf. Nachdem es der Begleiterin des Opfers gelungen war, Passanten auf die Situation aufmerksam zu machen, ließ der Mann von der Frau ab und flüchtete. Vorher zertrat er noch deren Mobiltelefon. Die 28-Jährige erlitt bei dem Übergriff Hämatome, Schürfwunden und Kratzer im Gesicht.