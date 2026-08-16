Das österreichische Duo packt das Publikum auf dem Königsplatz mit ihrer musikalischen Umarmung. Das kürzlich eingestellte Verfahren gegen Christopher Seiler spielt dabei keine Rolle. Und Otto Waalkes lüftet im Vorprogramm die Kappe.

Zwischendurch setzt sich Christopher Seiler auf sein Bühnentreppchen und lässt beeindruckt den Blick schweifen. Denn so hübsch ist die Aussicht sonst vielleicht nur noch auf dem Wiener Heldenplatz, auf dem er mit seinem Bandpartner Bernhard Speer auch schon zu Gast war. Illuminierte Propyläen, im 19. Jahrhundert als protzig prächtiges Quasi-Stadttor ins Grüne auf dem Fürstenweg von der Residenz nach Nymphenburg gedacht, flankiert von den Bildungstempeln der Antikensammlung und der Glyptothek – so viel Kulisse bekommt der Sänger und Schauspieler auch an Filmsets nur selten geboten.