Wer kennt sie noch, Dr. Alban, Caught In The Act, Culture Beat oder Lou Bega? Bei der „90s Super Show XXL“ auf dem Königsplatz sitzt zwar längst nicht mehr jede Note - 15 000 sind trotzdem wild entschlossen, Spaß zu haben.

Kritik von Dirk Wagner

Gegen Ende eines achtstündigen Neunziger-Jahre-Party-Marathons am Samstag auf dem Königsplatz lobt Moderator Matze Knop die Münchner dafür, dass sie so ausdauernd wie euphorisch mitgefeiert haben: „Ihr seid das beste Publikum, das wir je hatten“, sagt der Comedian, der mit dieser Show immerhin auch bundesweit tourt. Dass München heuer erst die zweite Station war und die Vergleichsmöglichkeiten also entsprechend gering waren, sei dahingestellt.