Nur vorbildliche Zuschauer, die einfach Spaß wollen: beim Auftritt von BHZ am Königsplatz.

Von Anna Weiß

"Liebe Cops, vielleicht könnt ihr noch etwas von uns lernen in Sachen Liebe", tönt es am Samstagabend von der großen Bühne auf dem Königsplatz. Dort steht die Hip-Hop-Gruppe BHZ aus Berlin, sie sind die Headliner des eintägigen Festivals "Oben ohne". Eine Ansage von BHZ gegen Polizeigewalt und Rassismus kommt gut an beim Publikum, viele johlen. Die Einsatzkräfte der Polizei bleiben beim Pokerface, manche lächeln milde.