Krieg in der Ukraine

Seit vergangener Woche kommt es immer wieder zu Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine, wie hier am Montag auf dem Geschwister-Scholl-Platz.

Statt politischer Veranstaltungen zum Aschermittwoch setzen die Parteien ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Zur Kundgebung auf dem Königsplatz haben sich prominente Redner angekündigt - und Tausende Demonstranten.

Gemeinsame Friedens-Kundgebung statt Aschermittwochs-Parolen: Alle großen Parteien, außer der AfD, sind am Mittwochabend auf dem Münchner Königsplatz vertreten, um ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen.

Zu der Demonstration werden gegen 18 Uhr mehrere tausend Menschen sowie Spitzenpolitiker erwartet. Ursprünglich waren 5000 Teilnehmer angemeldet worden. Ähnliche Veranstaltungen am vergangenen Wochenende haben allerdings gezeigt, dass meist die erwartete Teilnehmerzahl übertroffen wurde. Insgesamt demonstrierten am Samstag und Sonntag gut 11 000 Menschen gegen den russischen Angriff in der Ukraine. Die Demos blieben friedlich.

Wer bei der Kundgebung auf der Bühne reden wird

Bei der Kundgebung am Königsplatz wollen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sprechen. Auch Spitzenvertreter von Grünen, FDP und Freien Wählern wollen Reden halten. Zudem haben Linke, ÖDP, der Deutsche Gewerkschaftsbund und noch einige weitere Verbände und Organisationen zu der Demonstration aufgerufen.

Laut SPD, von der die Initiative zu der gemeinsamen Aktion ausgegangen war, werden auch die Generalkonsuln der USA und der Ukraine erwartet. Die Parteien setzen damit am politischen Aschermittwoch, der sonst im Zeichen des Parteienstreits und der wechselseitigen Beschimpfungen steht, bewusst ein gemeinsames Zeichen gegen die russische Aggression. Die üblichen Aschermittwochs-Kundgebungen hatten nach der Invasion in die Ukraine alle Parteien kurzfristig abgesagt.