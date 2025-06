Dieser Blick auf die weißen Propyläen am Königsplatz , über denen sich am Freitagabend der zuvor bewölkte Himmel lichtete, ist auch für einen weitgereisten Rockstar wie Justin Sullivan ein besonders erhabener Anblick. Entsprechend hielt der mittlerweile auch 69-jährige Sänger kurz inne, als er mit seiner 1980 von ihm gegründeten englischen Band New Model Army gerade auf der Konzertbühne gegenüber jenem klassizistischen Baudenkmal das Vorprogramm zum Billy Idol-Konzert bewältigte.

Zugleich spiegelte er solch himmlisches Lichtspiel auf der Bühne mit einer Songauswahl, die auch ohne die ganz großen Hits der Band beeindruckend aufzeigte, wie erschreckend aktuell die New Model Army im Grunde immer schon war und leider wohl immer sein wird. „Löscht die Lichter des Zeitalters der Vernunft“, heißt es zum Beispiel in ihrem Anti-Kriegslied „Here comes the war“, das für den Chorgesang alle Bandmitglieder nebst einer Backgroundsängerin stimmlich herausforderte.

In den 1980ern konnte solche besungene Endzeitstimmung noch ausgelassene Partys entfachen. Der Hedonismus, der jener Zeit darum zugeschrieben wird, verkennt allerdings, wie politisch aufgeladen die damalige Zeit trotzdem war. Die Songs der New Model Army waren darum auch trotz ihrer Partytauglichkeit immer auch musikalische Kampfansagen gegen den damaligen Thatcherismus in ihrer britischen Heimat. Kampfansagen sind ihre klassenbewussten Texte letztlich noch immer. Nur eine Party lässt sich damit angesichts des aktuellen Weltgeschehens gerade wohl nicht so recht entfachen.

Anders dagegen funktionierte das Hitfeuerwerk, das Billy Idol im Anschluss auf dem Königsplatz entfachte. Als fleischgewordene Karikatur eines platinblonden Punkrockers mit hochgegeltem Haar lockte er die zehntausend Zuschauer auf dem Königsplatz in eine Pop-Video-Realität, in der es lediglich zu klären galt, ob er den Rebellen darin mit Lederjacke, Latexmantel oder T-Shirt mimen mochte. Tatsächlich nutzte der Rockstar im Laufe seiner Show gleich alle drei Outfits, um seine großen Hits wie „Rebell Yell“, „Flesh For Fantasy“ und „White Wedding“ auch optisch in Szene zu setzen.

Anfang der 1980er hatte Billy Idol damit in den USA seine Solo-Karriere begründet, nachdem er die englische Punkband „Generation X“ verlassen hatte, in der Billy noch im Dunstkreis der Sex Pistols erstmalig in Erscheinung getreten war. Frühe Meisterwerke wie „Ready Steady Go“ und „Dancing With Myself“ erinnerten auf dem Königsplatz auch an jene Punk-Vergangenheit des Popstars, der später dann den Punk poptauglicher als mitreißende Tanzmusik gestaltete.

Wie gut dabei auch die neuen Songs vom heuer erschienenen neunten Studioalbum „Dream Into It“ in Billy Idols dargebotenen Hitreigen passen, ist letztlich auch der großartigen Band zu danken, aus der immer wieder der Gitarrist Steve Stevens mit seinem virtuosen Saitenspiel als zweiter Frontmann hervortrat.

Ihm gestand Billy Idol auch schon mal die eine oder andere musikalische Exkursion zu, die dem Publikum schließlich das berühmte Gitarren-Intro zu Led Zeppelins „Stairway To Heaven“ offerierte. Doch nicht die Reproduktion jenes Rockklassikers galt es hier zu feiern, sondern die arrogante Coolness, mit der Stevens das Stück abrupt unterbrach. Man weiß ja, wie das weitergeht, schien Stevens noch sagen zu wollen, als er auch schon wieder dieses Hard Rock-Punk-Gemisch bediente, das Billy Idol vor der Vergänglichkeit seiner Punk-Mitstreiter bewahrt hatte.