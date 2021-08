Die Betreiberfamilie will den Neubau des Fünf-Sterne-Hotels am Stachus noch abwickeln, verhandelt aber bereits mit Investoren.

Von Franz Kotteder

Das Fünf-Sterne-Hotel Königshof, dessen Neubau gerade am Münchner Karlsplatz entsteht, wird in Kürze den Besitzer wechseln. Wie die Betreiberfamilie Geisel am Mittwochnachmittag bekannt gab, wird sie die Fertigstellung des Neubaus noch abwickeln. Sie verhandelt aber bereits mit Investoren, die das traditionsreiche Haus am Stachus dann weiterführen sollen.

Das äußerst komplizierte Bauvorhaben war zeitweise wegen des modernen Entwurfs der spanischen Architekten Fuensanta Nieto und Enrique Sobejano heftig umstritten und fiel mitten in die Zeit der Pandemie. Die Umsatzrückgänge während der vergangenen eineinhalb Jahre dürften auch der Grund sein, weshalb die Betreiberfamilie um die drei Brüder Carl, Stephan und Michael Geisel das Haus nun abgeben muss.