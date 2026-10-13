Emma arbeitet auf achteinhalb Quadratmetern. Sie hat riesige Arme, mit denen sie im Grunde alles erledigt, was in einer Küche so anfällt: Die Zutaten zusammenstellen, abwiegen, kochen, anrichten, Speisen ausgeben, dreckiges Geschirr in die Spülmaschine stecken und es dann wieder ausräumen. Emma ist, wenn man so will, ein Multitalent. Aber sie ist kein Mensch – sondern ein Kochroboter, der neuerdings in der Allguth- Tankstelle in der Münchner Chiemgaustraße beschäftigt ist. Rund um die Uhr.

Und wer Emma bei der Arbeit zusieht, bekommt eine Ahnung davon, wie die Zukunft der Gastronomie aussehen könnte. Hinter einer Glasscheibe liegt Emmas Reich. Einer ihrer Arme greift nach einem Topf, wendet sich blitzschnell nach hinten, hält ihn unter eine viereckige Ausgabevorrichtung. Die ersten Zutaten für das bestellte Gericht werden dort abgewogen, fallen in den Topf. Emma kontrolliert mit ihrem Arm, in dem eine Waage integriert ist, ob die Menge stimmt. Mit einer raschen Drehung nach vorn befördert der Roboter den Topf auf eine der acht Induktionsplatten. Die allein sind recht ungewöhnlich: Sie stehen auffällig schräg. Einen zusätzlichen Rührer oder Kochlöffel braucht Emma deshalb nicht. Die Kochflächen drehen die Töpfe und wenden sie. Je nach Gericht oder Zutat mal schneller, mal langsamer, im oder entgegen dem Uhrzeigersinn.

Währenddessen ist Emmas zweiter Arm mit Anrichten und der Ausgabe der Gerichte beschäftigt. Oder damit, benutzte Töpfe in die Spülmaschine zu stecken und nach der Reinigung dort wieder herauszuholen. Das alles geschieht ziemlich leise. Kein Klappern von Pfannen oder Geschirr. Keine hektischen Zurufe, kein Koch, der flucht, weil etwas nicht so läuft, wie es sollte. Und vor allem niemand, der Feierabend machen möchte oder um einen freien Tag bittet.

Denn Emma kennt weder Pausen noch Urlaub. Sie ist immer im Dienst, morgens um sechs Uhr genauso wie nachts um drei Uhr. Emma trägt also einer Gesellschaft Rechnung, in der feste Essenszeiten für viele Menschen längst nicht selbstverständlich sind. Kinder müssen zur Schule gebracht oder vom Sport abgeholt werden. Arbeitsschichten enden auch mal spät, und zwischen Beruf, Familie und Hobbys fehlen Zeit und Lust zum Kochen. Viele Menschen verbringen also einen erheblichen Teil ihres Tages unterwegs. Hunger auf eine warme Mahlzeit verspüren sie trotzdem, auch außerhalb klassischer Restaurantöffnungszeiten.

Gerade einmal achteinhalb Quadratmeter fasst die Küche, in der „Emma“ mit ihren beiden Greifarmen aktiv ist. Foto: Felix Hörhager/dpa

Das alles sind auch Gründe, warum Emma den Job in der Tankstelle nahe der Salzburger Autobahn bekommen hat. Seit September ist sie dort, aber ganz offiziell kocht sie erst seit dem 13. Oktober. Emma ist nach Angaben der beteiligten Unternehmen, dem Hersteller Good Bytz aus Hamburg und der Allguth GmbH, der erste Kochroboter dieser Art an einer deutschen Tankstelle.

Neun Gerichte hat Emma derzeit im Angebot, darunter Käsespätzle, Tom Kha Gai, Udon-Nudeln, Tortellini oder auch Kaiserschmarrn. Alle kosten 9,90 Euro. Bestellt und mit Karte bezahlt wird an einem Terminal, auf dem auch feinsäuberlich Zutaten und mögliche Allergene aufgelistet sind.

Foto: Robert Haas Foto: Robert Haas Nach etwa fünf Minuten öffnet sich ein Abholfach. Bis dahin kann man Emma durch eine Glasscheibe beim Kochen zusehen. Eine spezielle Kochshow also, nur ohne Koch.

Ganz ohne Menschen geht es aber trotzdem nicht. Da sind etwa diejenigen, die meist vorgeschnittene Zutaten liefern und die Vorratsfächer in der Kühlung damit befüllen. Oder derjenige, der die Rezepte für Emma kreiert: Michael Wolf, der jahrelang eng mit Fernsehkoch Tim Mälzer zusammengearbeitet hat, unter anderem als Küchenchef in dessen Hamburger Restaurant „Bullerei“.

Er entwickelt die Gerichte, Emma bereitet sie zu. Und zwar nicht, indem sie einfach alles in einen Topf wirft und erhitzt. Sie kann Zutaten nacheinander hinzufügen, scharf anbraten und unterschiedliche Temperaturen einsetzen. Sie kocht jede Portion individuell, acht davon gleichzeitig und jede in einem eigenen Topf.

Emma ist, wenn man so will, die jüngste in ihrer kleinen Roboterfamilie. Ihre drei Geschwister heißen Luca, Felix und Enzo. Doch als neueste Generation kann sie deutlich mehr. Sie entscheidet selbständig, welche ihrer acht Induktionsplatten sie benutzt und wie sie die Garzeiten organisiert, wenn besonders viele Bestellungen eingehen. Entwickelt wurden die Kochroboter vom Hamburger Unternehmen Good Bytz. Dessen Mitgründer und Geschäftsführer Hendrik Susemihl ist Ingenieur und kommt aus der Robotik.

„Es läuft“, sagen die Verantwortlichen für Münchens ersten Kochroboter an einer Tankstelle (v. li.): Markus Erbrich von Allguth, Hendrik Susemihl vom Hersteller Good Bytz und Tankstellenbetreiber Alexander Schelling. Foto: Robert Haas

2021 hatte er mit zwei Mitstreitern Good Bytz gegründet. Inzwischen sind ihre Kochroboter in fünf Ländern im Einsatz: in Deutschland, Österreich, Südkorea, in der Schweiz und in den USA. Dort kochen sie unter anderem auf amerikanischen Militärbasen. An den Universitätskliniken in Tübingen versorgen sie Beschäftigte im Schichtdienst. Nicht als Ersatz für Kantinen, wie Susemihl sagt, sondern dann, wenn die Küche längst geschlossen sei. Genau darin sieht er die Zukunft. Warmes Essen dort anzubieten, wo die herkömmliche Gastronomie an Grenzen stößt.

Dass nun eine Tankstelle hinzukommt, ist nicht so abwegig. Etwa 40 000 Kunden besuchten täglich die ungefähr 30 Stationen des Münchner Familienunternehmens Allguth, 2500 allein den Standort an der Chiemgaustraße, erzählt der Leiter für Convenience und Partnerentwicklung bei Allguth, Markus Erbrich. Längst kämen die Menschen nicht mehr nur zum Tanken, sondern auch zum Einkaufen und zum Essen. Unter der neuen Marke „Guth Foods“ will Allguth deshalb sein gastronomisches Angebot ausbauen. Emma ist der Anfang. Ob und wann weitere Standorte folgen, wird sich zeigen.

Tankstellenbetreiber Alexander Schelling ist aber schon jetzt zufrieden. Bereits während des Umbaus seien die Kunden neugierig gewesen, später hätten Kinder und Familien Emma beim Kochen zugesehen. Besonders gefragt sei ihr Essen abends und nachts, sagt er. Als Bestseller hätten sich bereits die Käsespätzle erwiesen. Sie schmecken in der Verkostung tatsächlich wie im Restaurant, mit cremigem Käse, garniert mit reschen Röstzwiebeln und frischen Lauchzwiebeln. Auch die pikant-süßlich schmeckenden Udon-Nudeln haben den richtigen Biss und werden mit knackigem Gemüse und Hähnchen serviert.

Alles in allem: Mit einem herkömmlichen Fertiggericht haben sie herzlich wenig gemein – und eine willkommene Abwechslung zu belegten Semmeln oder Leberkäse und Bratwurst sind sie allemal. Immerhin werden sie immer frisch gekocht – wenn auch nicht von einem Koch am Herd, sondern einer Maschine.