Einst verboten, dann lange vergessen, heute eines der beliebtesten Münchner Sommerfeste: Warum ein Verein darum kämpft, dass der Kocherlball immaterielles Weltkulturerbe werden soll.

Am 19. Juli ist es wieder so weit: Der Kocherlball im Biergarten am Chinesischen Turm steht an. Als Präsidentin des Vereins zur Erhaltung der Biergartentradition will Ursula Seeböck-Forster das Ereignis zum immateriellen Kulturerbe der Unesco ernennen lassen – so wie derzeit 103 Kulturgüter, Bräuche und Handwerkstechniken in Bayern, darunter der Chinesenfasching in Dietfurt, der Hofer Schlappentag oder die Fränkischen Passionsspiele Sömmersdorf.