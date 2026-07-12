Am 19. Juli ist es wieder so weit: Der Kocherlball im Biergarten am Chinesischen Turm steht an. Als Präsidentin des Vereins zur Erhaltung der Biergartentradition will Ursula Seeböck-Forster das Ereignis zum immateriellen Kulturerbe der Unesco ernennen lassen – so wie derzeit 103 Kulturgüter, Bräuche und Handwerkstechniken in Bayern, darunter der Chinesenfasching in Dietfurt, der Hofer Schlappentag oder die Fränkischen Passionsspiele Sömmersdorf.
Initiative will Kocherlball als Weltkulturerbe einstufen lassen„Diese traditionelle Geschichte bleibt jung“
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Einst verboten, dann lange vergessen, heute eines der beliebtesten Münchner Sommerfeste: Warum ein Verein darum kämpft, dass der Kocherlball immaterielles Weltkulturerbe werden soll.
Interview von Thomas Becker
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