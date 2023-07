Das Brauchtums-Großereignis am Chinesischen Turm im Englischen Garten beginnt mit einem Wolkenbruch, dennoch fordern sich wieder 11 000 Gäste zum Tanz auf.

Von Franz Kotteder

Als wär's bestellt gewesen: Exakt um 6.25 Uhr morgens setzte ein gut zehn Minuten anhaltender Wolkenbruch ein, wie man ihn sich den ganzen, heißen Samstag über ersehnt hätte. Aber nein, es musste ja unbedingt zum Beginn des Kocherlballs am Chinesischen Turm sein. Der findet seit 1989 immer am dritten Sonntag im Juli statt, in aller Frühe und mit Tausenden von Münchnerinnen und Münchnern, die damit eine alte Tradition wiederbeleben.