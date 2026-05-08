DER TAG IN MÜNCHEN
Dominik Krause startet mit etlichen überraschenden Personalien Grüne, SPD, FDP, Freie Wähler und Rosa Liste haben sich auf einen Koalitionsvertrag und die Verteilung der Bürgermeister-Ämter und Stadtministerien geeinigt. Auch die CSU kommt zum Zuge. (SZ Plus)
- Kommentar: Dominik Krause meint es mit dem Aufbruch ernst (SZ Plus)
Die Geheimnisse des Münchner Rathauses Aus welchem Büro blickt Oberbürgermeister Dominik Krause auf den Marienplatz, wer bringt das Münchner Kindl ins Bett und mit welchen Tricks wurde aus zwei so unterschiedlichen Bauten ein schönes Rathaus: ein Überblick nicht nur für Urlauber. (SZ Plus)
München erlaubt wieder Surfen auf der Eisbachwelle Nach einer missglückten Bachauskehr im Herbst war es Sportlern verboten, aufs Wasser zu gehen. Surfer und Stadt lagen im Streit. Wie es nun zur Freigabe kommt.
Koch weg, Stern weg, Restaurant weg Die Mural-Gruppe bricht auseinander, die beiden verbliebenen Lokale machen dicht. Welche Gründe der Wirt anführt und was nun mit dem großen Weinkeller geschieht.
Mieten in München knacken die 25-Euro-Marke Der Immobilienverband verzeichnet neue Rekord-Preise fürs Wohnen im Neubau und in allen anderen Segmenten. Gleichzeitig laufen die Nebenkosten „aus dem Ruder“, sagt ein Experte. Und es gibt weitere Gründe zur Sorge.
WEITERE NACHRICHTEN
Versuchtes Tötungsdelikt: Mysteriöse Bluttat in Münchner Stadtteil – Polizei nimmt Verdächtigen in Österreich fest
Konflikte im Nahen Osten: So läuft die umstrittene Palästina-Vortragsreihe an der LMU
Zu Ehren des toten Malers: Pinakothek zeigt Grafiken in Memoriam Georg Baselitz
Immobilienmarkt: Dieses Haus gibt es geschenkt – wenn man es abholt (SZ Plus)
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER FREIZEITTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg