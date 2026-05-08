DER TAG IN MÜNCHEN

Dominik Krause startet mit etlichen überraschenden Personalien Grüne, SPD, FDP, Freie Wähler und Rosa Liste haben sich auf einen Koalitionsvertrag und die Verteilung der Bürgermeister-Ämter und Stadtministerien geeinigt. Auch die CSU kommt zum Zuge. (SZ Plus)

Die Geheimnisse des Münchner Rathauses Aus welchem Büro blickt Oberbürgermeister Dominik Krause auf den Marienplatz, wer bringt das Münchner Kindl ins Bett und mit welchen Tricks wurde aus zwei so unterschiedlichen Bauten ein schönes Rathaus: ein Überblick nicht nur für Urlauber. (SZ Plus)

München erlaubt wieder Surfen auf der Eisbachwelle Nach einer missglückten Bachauskehr im Herbst war es Sportlern verboten, aufs Wasser zu gehen. Surfer und Stadt lagen im Streit. Wie es nun zur Freigabe kommt.

Koch weg, Stern weg, Restaurant weg Die Mural-Gruppe bricht auseinander, die beiden verbliebenen Lokale machen dicht. Welche Gründe der Wirt anführt und was nun mit dem großen Weinkeller geschieht.

Mieten in München knacken die 25-Euro-Marke Der Immobilienverband verzeichnet neue Rekord-Preise fürs Wohnen im Neubau und in allen anderen Segmenten. Gleichzeitig laufen die Nebenkosten „aus dem Ruder“, sagt ein Experte. Und es gibt weitere Gründe zur Sorge.

WEITERE NACHRICHTEN

Versuchtes Tötungsdelikt: Mysteriöse Bluttat in Münchner Stadtteil – Polizei nimmt Verdächtigen in Österreich fest

Konflikte im Nahen Osten: So läuft die umstrittene Palästina-Vortragsreihe an der LMU

Zu Ehren des toten Malers: Pinakothek zeigt Grafiken in Memoriam Georg Baselitz

Immobilienmarkt: Dieses Haus gibt es geschenkt – wenn man es abholt (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Schwerpunkt "Bei Nacht" : Ich fühle mich ja sicher, aber... München ist die sicherste Großstadt Deutschlands. Viele Frauen haben trotzdem Strategien entwickelt, um nachts gut nach Hause zu kommen. Eine Fotostrecke. SZ Plus Von Paul Dittmann und Theresa Eingartner ...

Verpflegung beim Laufen : „Ich glaube, dass der Effekt der Nutrition höher ist als der Effekt der Schuhe“ Esther und Hendrik Pfeiffer gehören zu den Stars der Läufer-Szene, beim „Wings for Life World Run“ trainieren sie auch Verpflegungsstrategien. Über das perfekte Marathon-Alter und die große Gefahr von Carbon-Schuhen. SZ Plus Interview von Thomas Becker ...

UNSER FREIZEITTIPP

Gemeinsam Zeit verbringen in München : Kreative Ideen zum Muttertag Das eigene Parfüm komponieren, einen Teppich „tuften“, an einer Kakao-Zeremonie teilnehmen, oder ganz klassisch ins Theater gehen: Am Muttertag gibt es viele schöne Möglichkeiten für gemeinsame Unternehmungen. Eine Auswahl. Von Lena Mittermayr ...

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