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Neuer KoalitionsvertragDas ist der München-Plan der neuen Rathauskoalition

Lesezeit: 8 Min.

Die neue Koalition will den Haushalt der Verwaltung schon im kommenden Jahr um 250 Millionen Euro entlasten.
Die neue Koalition will den Haushalt der Verwaltung schon im kommenden Jahr um 250 Millionen Euro entlasten. Felix Hörhager/dpa

Mehr Wohnungen, weniger Tauben: Auf 35 Seiten hat die Mango-Koalition skizziert, wie sie München umgestalten will – trotz klammer Finanzen. Was jetzt auf die Stadt zukommt.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

35 Seiten, aufgeteilt in 17 Kapitel: Der Koalitionsvertrag, auf denen sich Grüne, SPD, FDP, Freie Wähler und Rosa Liste geeinigt haben und nach dem sie München in den kommenden sechs Jahren gestalten wollen, ist kürzer als das Papier, mit dem Grün-Rot 2020 startete (42 Seiten). Nach der Präambel steht ein Abschnitt an erster Stelle, den es damals gesondert nicht gab: Haushalt und Finanzen. Die Haushaltskrise begrenzt die Handlungsspielräume. Wo will die Mango-Koalition sparen? Wie will sie die Stadt trotzdem umgestalten? Ein Überblick:

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