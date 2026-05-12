35 Seiten, aufgeteilt in 17 Kapitel: Der Koalitionsvertrag, auf denen sich Grüne, SPD, FDP, Freie Wähler und Rosa Liste geeinigt haben und nach dem sie München in den kommenden sechs Jahren gestalten wollen, ist kürzer als das Papier, mit dem Grün-Rot 2020 startete (42 Seiten). Nach der Präambel steht ein Abschnitt an erster Stelle, den es damals gesondert nicht gab: Haushalt und Finanzen. Die Haushaltskrise begrenzt die Handlungsspielräume. Wo will die Mango-Koalition sparen? Wie will sie die Stadt trotzdem umgestalten? Ein Überblick: