:Das ist Münchens neue Stadtregierung – jetzt steht auch der Koalitionsvertrag

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Neue Stadtregierung stehtDominik Krause startet mit etlichen überraschenden Personalien

Lesezeit: 4 Min.

Gruppenbild mit Hunden: die Verhandlerinnen und Verhandler von Grünen/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler mit Oberbürgermeister Dominik Krause in der Mitte vor dem Münchner Rathaus.
Gruppenbild mit Hunden: die Verhandlerinnen und Verhandler von Grünen/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler mit Oberbürgermeister Dominik Krause in der Mitte vor dem Münchner Rathaus. Grüne/Rosa Liste

Grüne, SPD, FDP, Freie Wähler und Rosa Liste haben sich auf einen Koalitionsvertrag und die Verteilung der Bürgermeister-Ämter und Stadtministerien geeinigt. Auch die CSU kommt zum Zuge.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

Die Gespräche zogen sich bis in die späte Nacht, 13 Stunden lang. Gegen 3.30 Uhr sollen die letzten Verhandler müde, aber gut gelaunt das Rathaus verlassen haben. Wenige Stunden darauf sickerte am Freitagmorgen durch: München hat eine neue Koalition. Künftig regiert im Rathaus ein Bündnis aus den Fraktionen Grüne/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler. Eine erweiterte Ampel sozusagen, oder, wie die Beteiligten sie mittlerweile getauft haben: Mango-Koalition, nach dem Farbspektrum der exotischen Frucht.

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Grüne, SPD, FDP, Freie Wähler und Rosa Liste haben sich auf die Verteilung der Bürgermeister-Ämter und Stadtministerien geeinigt. OB Krause schlägt einen früheren CSU-Referenten vor – alle Entwicklungen im Newsblog.

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