:Das ist Münchens neue Stadtregierung – jetzt steht auch der Koalitionsvertrag

Die Gespräche zogen sich bis in die späte Nacht, 13 Stunden lang. Gegen 3.30 Uhr sollen die letzten Verhandler müde, aber gut gelaunt das Rathaus verlassen haben. Wenige Stunden darauf sickerte am Freitagmorgen durch: München hat eine neue Koalition. Künftig regiert im Rathaus ein Bündnis aus den Fraktionen Grüne/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler. Eine erweiterte Ampel sozusagen, oder, wie die Beteiligten sie mittlerweile getauft haben: Mango-Koalition, nach dem Farbspektrum der exotischen Frucht.