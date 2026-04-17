Mit der Wahl von Dominik Krause zum neuen Münchner Oberbürgermeister verband sich eine Hoffnung: frischer Wind, Aufbruchstimmung. Der 35-Jährige bietet als erster Grünen-Politiker an der Spitze der Landeshauptstadt eine Projektionsfläche. Noch bevor er sein Amt am 1. Mai antritt, muss er nun aber einen ersten Dämpfer hinnehmen: Die Gespräche für sein Lieblingsbündnis im Rathaus sind geplatzt.